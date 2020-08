Juan Carlos je morda na Portugalskem

REUTERS Juan Carlos in Sofia menda že leta ne živita skupaj. FOTO: Francois Lenoir/Reuters

Madež na dvoru

REUTERS Škandali mečejo slabo luč na kraljevo družino. FOTO: Enrique Calvo/Reuters

GETTY IMAGES Felipe in Letizia, na fotografiji s hčerkama, potujeta po Španiji, da bi spodbudila turizem. FOTO: Getty Images

Tožila ga je za očetovstvo

Nenadni odhod nekdanjega španskega kraljaje le začasen, tako je namreč povedal svojim prijateljem s krova letala, ki ga je odpeljalo iz Španije, je poročal časnik La Vanguardia, skrivnost in zmeda glede načrtov bivšega kralja pa ostajata. »Nisem na počitnicah in ne zapuščam Španije,« je menda povedal tesnim prijateljem.Zaradi škandala, povezanega s korupcijo, je 82-letni Juan Carlos spakiral kovčke in sklenil oditi iz domovine. Tako, je pojasnil v pismu sinu, nasledniku, kralju, namerava preprečiti, da bi njegove osebne afere zasenčile njegovo vladanje. Kralj sem bil 40 let in ves ta čas sem hotel le najboljše za Špance in monarhijo, je zapisal v pismu in ga podpisal: »Z ljubeznijo, kot vedno, oče.« In s tem osupnil Špance. Ne dvor ne vlada in ne nazadnje niti sam Juan Carlos niso sporočili, kam odhaja. V zadnjih mesecih so švicarski in španski tožilci začeli preiskovati domnevne podkupnine v zvezi z gradnjo železnice v Savdski Arabiji, španske oblasti pa ugotavljajo, ali je sprejel milijone v zameno za pomoč pri pridobivanju pogodbe.Juan Carlos je na prestol prišel leta 1975 po smrti generala, spoštovali so ga, ker je pomagal Španijo popeljati iz diktature v demokracijo, a vrsta nedavnih škandalov je pustila madež na njegovem imenu. In tudi dvoru. Spletno peticijo, v kateri pozivajo k spremembi imena madridske univerze kralja Juana Carlosa, je podpisalo 39.000 ljudi, in to samo v sredinem dopoldnevu. »Kar naprej se pojavljajo primeri korupcije, v katere je vpletena kraljeva družina, vsekakor škodijo ugledu monarhije, ki se nam predstavlja kot ponižna,« so zapisali v peticiji. El Pais in El Confidencial sta citirala anonimne vire, ki trdijo, da je bivši kralj na Portugalskem, kjer je preživljal del mladosti. La Vanguardia in ABC poročata, da je od tam odletel v Dominikansko republiko, kjer je gost neke premožne družine. A dominikanske oblasti so sporočile, da je bil zaslužni kralj tam zadnjikrat med 28. februarjem in 2. marcem.Kraljeva palača in odvetnik Juana Carlosa zadeve ne želita komentirati. »Edina informacija, ki jo imam, je tista, ki smo jo objavili na spletni strani palače,« je dejal kraljevi predstavnik. Španski premierje dejal, da ne ve, kje je Juan Carlos, je pa namignil, da se je uklonil sinovemu pritisku. »Tako jaz kot vlada povsem razumeva odločitev kraljeve palače, da se distancira od vprašljivega vedenja člana kraljeve družine,« je dejal. Juan Carlos, ki je po štirih desetletjih na prestolu abdiciral junija 2014, je bil v zadnjih letih vpleten v številne afere, od abdikacije pa je njegov sloves le še bolj na psu. Še naprej krožijo govorice o številnih ljubicah, sprejemanju podkupnin in računih na švicarskih bankah. Nekdanja kraljica, poročena sta 58 let, a že mnoga leta živita ločeno, je ostala v Španiji. Od abdikacije praktično nimata odnosa, govori se, da sta posteljo zadnjič delila pred 40 leti. Neka pisateljica je v knjigi, ki jo je objavila 2012., trdila, da se je vsiljeval komaj 25-letni princesina Majorki leta 1986, kjer je Angležinja počitnikovala z možem princemin njunim prvorojencem. Diana je vse zanikala, je pa priznala, da je pohotni kralj zelo šarmanten, ampak je lahko vsiljiv.Juan Carlos se je moral aprila 2012 opravičiti zaradi kontroverznega in ekstravagantnega lova v Bocvani, medtem ko se je Španija spopadala z gospodarsko krizo. Za pot je ljudstvo izvedelo, ko je kralj padel in si zlomil kolk in so ga morali takoj z letalom prepeljati v Madrid na operacijo.Kmalu po abdikaciji ga je za očetovstvo tožila Belgijka, češ da ji je mati, ko je njegov obraz zagledala na TV, povedala: »Ta moški je tvoj oče.« Potem pa povedala vse podrobnosti afere za eno noč v Luksemburgu leta 1966. Špansko vrhovno sodišče je marca 2015 zavrnilo tožbo, Juan Carlos pa je povedal, da gre za občutljive zadeve.O prihodnosti nekdanjega kralja naj bi kraljeva družina kmalu obvestila Špance, takoj ko se njegov sin in snaha kraljica Letizia vrneta s popotovanja po Španiji, s katerim želita spodbuditi španski turizem.