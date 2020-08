Jordanove superge do novega rekorda

Dragocen košček stekla

REUTERS PICTURES Njegovi dosežki so z leti le še bolj cenjeni. FOTO: Š Str New/Reuters

11

parov obutve je ponujal Christie's.

Michael Jordan je pač legenda, ki še vedno podira rekorde. Njegove superge, ikonična serija Nike Air, gredo na vsaki dražbi za med in vsakokrat postavijo nov rekord. Tokratni je le za las presegel prejšnjega, a vendarle: par superg iz leta 1985 je iztržil neverjetnih 520.000 evrov, dva tisočaka več kakor Jordanovi športni copati maja letos.Takrat jih je prodajal Sotheby's, zdaj Christie's, a to niti ni pomembno. Dejstvo je, da so vsi spominki, oprema in rekviziti, povezani z legendo košarkarskih parketov, kakor vroče žemljice, povpraševanja nikoli ne zmanjka, kljub krizi. Tokratni par je še toliko dragocenejši, saj pripoveduje pomembno zgodbo: Jordan je te superge namreč nosil med ekshibicijsko tekmo v Italiji leta 1985, med spektakularnim zabijanjem pa se je steklena tabla koša raztreščila na tisoče koščkov: eden od teh se je zapičil v podplat levega čevlja in tam ostal. Ter obuvalu, ki ga seveda krasi tudi zvezdnikov avtogram, pošteno dvignil vrednost, ocenjujejo strokovnjaki in poznavalci, ki zadnje čase odkrivajo pravo jordanmanijo po svetu. K temu je pripomogel tudi dokumentarni film Zadnji ples, posvečen košarkarski legendi in njegovi ekipi Chicago Bulls, blagovna znamka Air Jordan pa letos slavi 35-letnico.Na dražbi, na kateri je Jordan ponudil kar enajst parov svoje obutve, so uspešno prodali tudi znameniti par z olimpijske tekmeleta 1992, ko so ZDA v finalu premagale Hrvaško, in sicer so superge iztržile slabih sto tisočakov, ves izkupiček pa bo dobrodelnež namenil organizaciji NAACP, ki se bori za pravice temnopoltih Američanov. A kot smo že poročali, gorečih oboževalcev ne pritegujejo le Jordanovi košarkarski dosežki: vrtoglavih 86.000 evrov so nedavno iztržili športni čevlji, ki jih je as nosil med svojo kratko kariero v bejzbolu.