Jordanova cigara na dražbi: 440 evrov je izklicna cena

Ne pozabimo, kajenje in šport nikakor ne gresta z roko v roki, a vendarle se je med spominki košarkarske legende znašla tudi – cigara. To je lansko jesen v dar prejel že skoraj dve desetletji upokojeni Michael Jordan, a jo je napol pokajeno pustil v pepelniku.

Takrat jo je navdušeno pospravila oboževalka, ki se je z Jordanom fotografirala v razkošnem letovišču Arizona Biltmore Resort. Košarkar se je po poziranju prijazno poslovil in zanemaril cigaro, ki je zdaj eden od spominkov na spletni dražbi avkcijske hiše Lelands v New Yorku z izklicno ceno 440 evrov, a bo končni kupec zanjo nedvomno odštel veliko več.

Cigara združuje dve legendarni imeni, navdušeno pojasnjujejo pri dražbeni hiši, ne le da je kubansko cigaro kadil Jordan, izdelal jo je znameniti in večkrat nagrajeni proizvajalec iz Nikaragve Oliva, izhaja pa iz znamenite omejene serije V Melanio, aromatične in ročno zvite. Pri Lelandsu še poudarjajo, da je bil Jordan velik poznavalec in ljubitelj cigar, razvadi pa se kljub materinemu moledovanju ni zmogel odpovedati.

440 evrov je izklicna cena.

Dražba bo potekala prek spleta še tri tedne, da bo izkupiček nazadnje osupljiv, ne dvomi nihče. Ne nazadnje je ista avkcijska hiša, ki se ukvarja s prodajo športnih spominkov, za kar tri tisočake prodala Jordanove spodnjice, ki jih je poleg drugih kosov garderobe v dar dobil košarkarjev varnostnik in nekdanji policist John Wozniak. Spodnjice so bile nošene, a tudi kemično očiščene, so takrat zagotovili pri dražbeni hiši.