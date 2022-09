Jordanov dres podrl rekord

Pričakovali so izkupiček okoli pet milijonov, potihoma pa so se nadejali rekorda. In ga tudi dočakali! Dres legendarnega ameriškega košarkarja Michaela Jordana so na dražbi v sloviti hiši Sotheby's v ZDA prodali za doslej najvišjo ceno, ki jo je dosegel športni predmet, zaslužil je namreč kar 10 milijonov evrov! Da gre za pravi zaklad, gre pripisati tudi dejstvu, da je zvezdnik dres nosil v eni najbolj opevanih obdobij v svoji sijajni karieri.

Drese obdržal zase

Napovedovali so pet milijonov. FOTO: Nathan Frandino, Reuters

Bila je sezona 1997/98, ena najbolj priljubljenih med navijači košarkarja, ki je bil takrat na vrhuncu svojih sposobnosti, obenem pa se je zavedal, da je to še zadnja priložnost za naslov prvaka lige NBA z njegovo ekipo, pojasnjujejo pri dražbeni hiši. Jordan je večino svoje kariere igral za klub Chicago Bulls, s katerim je šestkrat osvojil prstan, in sicer v letih 1991, 1992 in 1993 ter nato po prvi upokojitvi še v letih 1996, 1997 in 1998; sezona 1997/98, ki jo opeva tudi uspešen dokumentarni film Zadnji ples, je v srcih navijačev usidrana kot ena najljubših. V finalu prvenstva 1998 so Chicago Bulls namreč na krilih Jordana premagali Utah Jazz, in ko je športna legenda nedavno dražbeni hiši ponudil dres z legendarno število 23 iz finala lige, je med oboževalci, sploh tistimi z debelimi denarnicami, završalo. Večino dresov namreč zvezdnik ohranja v svoji lasti, le enega je podaril muzeju Smithsonian, tamkajšnjemu oddelku za počastitev afroameriške zgodovine in kulture.

9 milijonov je znašal prejšnji rekord.

Dres je bil pred dražbo na ogled v Kaliforniji, sledila je petdnevna spletna dražba, pri avkcijski hiši pa so komajda sledili hitremu toku dogajanja. Da bodo dosegli rekord, so srčno upali, a nihče si ni upal napovedati, da bodo presegli izkupiček dresa pokojnega Diega Armanda Maradone s svetovnega prvenstva v nogometu leta 1986. Maja letos so ga namreč prodali za skoraj devet milijonov evrov. Par Jordanovih športnih copat nike air ships, ki jih je košarkar nosil v svoji prvi sezoni, je oktobra lani iztržil dober milijon.