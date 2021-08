Jordan razgraja po Hvaru, poslali so mu policijo

Michael Jordan FOTO: Osebni arhiv, Jan Recek Čeak

(58) letos dopustuje pri naših sosedih. Kot smo že poročali, si je zato najel pregrešno drago jahto. Več preberite v spodnjem članku.Jordan se je po obisku Splita, Šibenika in šibeniškega arhipelaga odpravil na Hvar. Tam ga na plažah in gostinskih lokalih opažajo že nekaj dni. Kot kaže, se nekdanji košarkar na Hrvaškem odlično počuti. Mogoče celo preveč odlično. Kot poročajo hrvaški mediji, je Jordana namreč na jahti obiskala policija. Družba se je očitno preveč razživela in nekdo je poklical policijo zaradi preglasne glasbe z jahte.Po Hvaru se bo njihovo letovanje nadaljevalo proti Dubrovniku, tam naj bi Jordan z ženo(42) z njegovim zasebnim letalom zapustil Hrvaško.