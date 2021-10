Johnny Depp v Srbiji zanetil evforijo

Minuli teden je Beograd zajela hollywoodska vročica. V srbsko prestolnico je v sklopu promocije animirane serije Puffins, ki sledi dogodivščinam morskih ptic, ki si jih v podložnike podredi pretkan mrož, prišel Johnny Depp. Ta je enemu glavnih pernatih animiranih junakov posodil glas, povrhu pa so ga ustvarjalci ustvarili po igralčevi podobi.

Srbski predsednik je radostno sprejel lutko ptiča, ki mu je v seriji dal glas zvezdnik. FOTO: osebni arhiv

»Še nikoli v desetih letih nisem videl, da bi se dame v mojem kabinetu tako uredile in bile pripravljene tako marljivo delati nadure. Brez dvoma zaradi mene,« se je ob srečanju s hollywoodskim težkokategornikom pošalil srbski predsednik Aleksandar Vučić, nad zvezdnikovim obiskom pa je bil podobno navdušen srbski igralec Miloš Biković. Oba namreč dobro vesta, da si boljše promocije Srbije od Deppovega obiska skoraj ne bi mogla zamisliti.

Johnnyjev ptičji projekt je nastajal lani v srbski produkcijski hiši z blagoslovom in podporo tamkajšnjega ministrstva za kulturo, igralec pa je precej dobro vedel, kaj ga čaka. S srbsko kulturo ga je namreč že pred desetletji, bilo je okoli 1990., seznanil režiser Emir Kusturica.

»Pri projektu sva delala kakšno leto, Emir in njegova žena pa sta me precej dobro seznanila s tukajšnjo kulturo. Ko sem zbolel, je vsa njuna družina skrbela zame, zaradi njih in ljudi, s katerimi smo sodelovali pri filmu, sem dobro spoznal šarm, lepoto in toplino srbskega naroda. Ostal sem brez besed, ko sem videl, kako je vsak vedel, kaj mora delati, katere naloge so na njegovih plečih, vsi pa so bili združeni v enem skupnem cilju – posneti film,« je začel Johnny in nadaljeval, da je bil glede na to izkušnjo navdušen nad povabilom, naj sodeluje pri seriji Puffins, tudi tokrat pa je bil deležen le topline in iskrenosti. »Sicer mi še nihče ni ponudil slivovke, kar je dobro, a vem, da se bo tudi to zgodilo v najpozneje desetih minutah.« V luči tega hvalospeva ni čudno, da se že veseli naslednjega obiska Srbije, do katerega bo morda prišlo celo prej, kot je sprva pričakoval. V znak hvaležnosti, ker je s serijo pripomogel ne le k promociji Srbije, ampak tudi k novemu ustvarjalnemu naboju srbski filmografiji, ga je Vučić sklenil počastiti s posebnim državnim odlikovanjem na dan državnosti.

»Globoko sem počaščen in mi bo v čast priti v Srbijo ter prisostvovati svečani ceremoniji 15. februarja. Hvala!« Ta zadnja besedica pa je igralcu zdrsela z jezika v srbščini.