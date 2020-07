Johnny Depp na sodišču zaradi navedb o nasilju nad ženo

Slavni filmski igralec Johnny Depp se je zaradi navedb, da je bil nasilen do nekdanje žene Amber Heard, znašel na sodišču. O tem je namreč aprila 2018 pisal časnik The Sun, proti kateremu je zato vložil tožbo.



Depp je ob prvem dnevu sojenja zanikal, da bi kdaj udaril kakšno žensko, prav tako tudi navedbe obrambe, da se je psihično sesul zaradi odvisnosti od alkohola in drug ter zato postal prava pošast. Dejal je, da so to popolne laži in da Heardove nikoli ni poškodoval, temveč se je nad njim znesla ona – leta 2015 je menda vanj vrgla steklenico vodke in mu poškodovala prst, prav tako ga je domnevno večkrat udarila v obraz. Dejal je tudi, da ga je v poroko zvabila z manipulacijo ter hlinila zanimanje zanj in za njegove filme.



Depp si je sicer na sodišču prizadeval, da bi nekdanjo ženo izločili kot pričo v primeru, a mu očitno to ni uspelo. Nekdanji par se je tako danes v Londonu srečal iz oči v oči.



Depp in Heardova sta se poročila leta 2015, a že leto pozneje je ona zahtevala prepoved približevanja, sledila pa je ločitev.