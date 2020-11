Johnny Depp je pretepal ženo

GETTY IMAGES Amber komaj čaka, da bo vse za njo. FOTO: Stuart C. Wilson/Getty Images

Izgon iz Hollywooda?



Izgubljena tožba proti tabloidu za Deppa ne pomeni nič dobrega. Močno zamazan ni le njegov ugled, tudi njegova hollywoodska kariera visi na nitki. Zaradi obtožb je že izgubil vlogo kapitana Jacka Sparrowa v Piratih s Karibov, vprašljiva je vloga v nadaljevanju domišljijskega filma Fantastične zveri. Poznavalcev ne bi začudilo, če bi ga Hollywood izobčil.

Kdor spremlja sodno tožarjenje nekdanjih zakoncevin– mična blondinka vodi z 1:0. Hollywoodski težkokategornik je namreč izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun, ki ga je v članku pred dvema letoma imenoval pretepač žene, zvezdnik pa je zapis označil za umazano kleveto. No, sodnik je po dvotedenskem procesu v Londonu, med katerim sta vsak svojo plat zgodbe povedala Amber in Johnny, presodil, da so bile skoraj vse obtožbe zoper igralca utemeljene.Že odkar se je 2016. njuna ljubezen po enem letu zakona izpela, se ločenca obtožujeta in v javnosti pereta umazano perilo. Depp je ves čas zanikal nasilje nad ženo, njemu v prid so spregovorile tudi njegove bivše ljubimke, a mu sodišče ni verjelo in odločilo, da je kar 12 obtožb od 14 dovolj podprtih z dokazi. Le za dve ni dovolj dokazov, kar pa ne pomeni, da je igralka lagala.Junijski proces je močno odmeval, zvezdnika pa sta na dan spet privlekla vse slabo in znova poudarila, v kako strupenem odnosu sta bila ujeta.V sodni dvorani so očrnili Amber zaradi njenih skokov čez plot in nasilnega izbruha (ki naj bi igralca stal konico prsta). Poleg tega naj bi mu v posteljo nastavila pasje iztrebke. Deppu pa so očitali popivanje, drogiranje in seveda nasilje. Enkrat naj bi jo v navalu besa tako močno boksnil, da je bližnjo steno popršila njena kri.Nasilje se je dogajalo med letoma 2013 in 2016. Trikrat se je Amber bala za lastno življenje, tudi 2015. v Avstraliji, ko se je Depp pijan in omamljen tri dni izživljal nad njo, ji pljuval v obraz in jo davil. Heardovi je presekal ustnico, jo udaril po nosu in večkrat urezal. Depp je trdil, da so vse ženine obtožbe lažne in zgolj poskus priti do denarja iz zavarovalnih polic, vendar mu sodnik ni prisluhnil.Pri taboidu The Sun so zadovoljni, da jim je sodišče prikimalo, hollywoodski zvezdnik pa se očitno ne bo sprijaznil z razsodbo. »Najbolj sporno je, da je sodnik zanemaril dokaze policistov, zdravstvenih strokovnjakov, prič, celo igralkine osebne pomočnice, ki so risali drugačno sliko. Glede na vse bi bilo noro pričakovati, da se gospod Depp na razsodbo ne bi pritožil,« so sporočili igralčevi zastopniki.A ga tudi na drugi strani luže, v ZDA, čaka podobno sojenje. Heardovo je namreč udaril s 50-milijonsko tožbo, ker je pred dvema letoma napisala članek o domačem nasilju – in tako blatila njegov ugled –, na kar je Amber odgovorila s protitožbo s še enkrat višjim odškodninskim zahtevkom. To sojenje, ki ga je pandemija že prestavila, naj bi se začelo maja prihodnje leto.