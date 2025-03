John Lennon je pisal Titu: neverjetno, kaj je priložil pismu

John Lennon, pevec skupine The Beatles ni bil le glasbenik, bil je tudi politični aktivist in borec za mir v svetu.

Legendarni pevec in njegova žena Yoko Ono sta konec leta 1969 izvedla svojo mirovno kampanjo Vojna je končana (War is Over), katere cilj je bil spodbuditi javnost k zavzemanju za konec konfliktov po svetu, predvsem vojne v Vietnamu.

Njuna kampanja je, prav tako kot sta bila ona sama, postala legendarna.

Manj znano pa je, da je par le malo pred to akacijo poleti 1969 izvedel še eno, imenovano Žiri (Acorns). V okviru te sta John in Yoko poslala pisma 50 svetovnim državnikom, eno izmed teh je prispelo tudi na naslov predsednika tedanje SFRJ Josipa Broza Tita.

pismo FOTO: Instagram brozsasa-zaslonski posnetek

»Spoštovani gospod, v pismu vam pošiljava dve živi bitji - dva žira - v upanju, da ju boste posadili v svoj vrt, in iz njiju vzgojili dva hrasta za mir v svetu,« piše v pismu, naslovljenem na Tita, pod katerim sta z ljubeznijo podpisana John Lennon in Yoko Ono.

Idejni vodja akcije naj bi bila Yoko in ni znano, koliko svetovnih državnikov se je odzvalo povabilu znanega para, povsem jasno ni niti, kako je ravnal Tito.

Kot pri mnogih drugih darilih, ki jih je prejemal, sta bila žira po protokolu najprej poslana v laboratorijsko analizo, da bi ugotovili, ali ne predstavljajo kakšne skrite nevarnosti.

Ko so dognali, da gre za običajna žira, so ju prenesli v predsedniško rezidenco.

FOTO: Afp

Jugoslovanska ambasada v Londonu je prejela dopis, da se naslovnik Lennonu zahvaljuje za simboličen dar, Tito pa je bil obveščen, da je nek gospod Lennon, član svetovno znane skupine Beatles, poslal dva žira s prošnjo, da ju posadijo kot simbol miru in željo, da se vojna v svetu konča.

Zagotovo je Tito prebral pismo in prejel žira. Obstaja dokument z njegovim podpisom, v katerem je odobril sajenje.

Na žalost tega, če sta žira bila posajena, nihče ne more z gotovostjo povedati, kot tudi ne, katera hrasta naj bi zrasla iz njiju in ali sta sploh preživela, piše StilKurir.rs.