JLo laže, da ne uporablja botoksa, Madonno izdajo roke

Staranje slavne dame v Hollywoodu prizadene na različne načine, nekatere se ponosno prepuščajo naravnemu, druge gredo v roke plastičnim kirurgom ali popolnoma obdelajo svoje fotografije.

Znano je, da staranje, gube in sivi lasje niso dovoljeni slavnim igralkam in pevkam v Hollywoodu. Najpogostejši scenarij je, da gredo slavne dame skozi strašno torturo srhljivih komentarjev, brutalnega zmerjanja in žalitev.

Kako se borijo proti predsodkom s starostjo?

Jennifer Lopez. FOTO: Mario Anzuoni/reuters

Jennifer Lopez je bila na udaru kritik zaradi promocije svoje linije izdelkov za nego kože JLO Beauty. Kritiki so jo spraševali, kako lahko zaupajo njenim kremam proti staranju, če je njen obraz poln botoksa. »Nikogar ne obsojam! Če si želite vbrizgati botoks, je v redu! Povem vam samo, kaj deluje v mojem primeru in nikoli nisem lagala,« se je živahno branila JLo, a vseeno ji le malokdo verjame, da nikoli ni opravila kozmetičnega posega.

Nicole Kidman. FOTO: Raquel Cunha Reuters

Nicole Kidman ne sprejema standardov, postavlja jih sama. V zgodnjih štiridesetih je opazila, da ne dobiva več klicev za vloge, zato se je odločila ustanoviti lastno produkcijsko podjetje. Sama je režirala filme in pisala scenarije, da bi ostala v industriji in nadaljevala z igranjem. »Kot večina žensk v drugih panogah sem bila razočarana,« je Kidmanova povedala za revijo The Mail on Sunday's You. »To je to. Prešla si tisto dobro obdobje in zdaj, ko si v štiridesetih, nas ne zanimajo več tvoje ideje ali kdo si kot ženska,« so stavki, ki jih Nicole Kidman noče več slišati. S svojim trudom ji je uspelo ohraniti ime v industriji, a je žal podlegla pritiskom in imela nekaj časa »zamrznjen« obraz.

Halle Berry. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Včasih je kariere konec po tvojem štiridesetem rojstnem dnevu … mislim res konec,« je na svojem Twitter profilu objavila Halle Berry. V svoji prvi režiserski vlogi za Bruised Barry igra borko MMA. »Nikoli si nisem mislila, da bom pri 54 letih odigrala to vlogo. Sem jo in sem znak spremembe. Sem čisti dokaz,« je dejala z namenom spodbuditi ženske, naj ne pustijo, da bi jim starost postavljala meje v karieri. Hale telovadi šestkrat na teden in nikoli ni bilo govora o tem, da bi spreminjala svoj izgled s pomočjo lepotnih kirurgov.

Igralke kultne serije in filma Seks v mestu. FOTO: Reuters

Zvezde nadaljevanja Seks in mesto Sarah Jessica Parker, Kristin Davis in Cynthia Nixon so zaradi svojega videza nenehno na udaru kritik. Čeprav je jasno kot beli dan, da je od predvajanja prejšnjih delov minilo že veliko let in da so igralke vmes pridobile nekaj let, gub in sivih las, se zdi, da slavnim damam staranje težko odpustijo. Medtem ko nekateri komentirajo, da so igralke "zatajile", jim nekateri čestitajo in hvalijo. Vse tri igralke so izjavile, da je staranje tema, ki bi jo bilo treba pogosteje omenjati. »Kaj si počel* Kako si?« Zlobne komentarje je pokomentirala Kristin Davis, čeprav je ne napadajo zaradi staranja, ampak zaradi dejstva, da se je uničila z botoksom in operacijami.

Salma Hayek. FOTO: Aude Guerrucci Reuters

Pri 55 letih Salma Hayek trdi, da dela več kot kdaj koli prej. Ker je skozi svoje delo vedno želela reflektirati sebe, je v vlogi v filmu Hitman's Wife's Bodyguard spregovorila o menopavzi. »Ko sem sama šla skozi menopavzo, sem se spraševala, kako to, da o tem nihče ne govori v filmih,« je povedala za revijo AARP. »Bila sem šokirana, ko sem dobila vlogo pri petdesetih letih. Bila sem hvaležna in navdušena, ne le za to vlogo, ampak za vse, kar nas čaka v prihodnosti,« je v intervjuju pojasnila ena najlepših naravnih lepotic v Hollywood.

Madonna. FOTO: Reuters

Madonnina leta so očitno le številka in je ne silijo v pokoj, je pa zelo aktivna na družbenih omrežjih. Ta neumorna 63-letnica je nedavno na Instagramu objavila provokativno fotografijo. Instagram je objavo izbrisal, ker se je na fotografiji videla bradavica, pevka pa je to dejanje ostro obsodila. »Hvaležna sem, da mi je v štirih desetletjih cenzure ... seksizma ... staranja in mizoginije uspelo ohraniti zdrav razum,« je sporočila pevka.

Reper 50 Cent se je v razpravo vključil s posmehom njenih fotografij v spodnjem perilu. Čeprav se je nekajkrat opravičil, je pevka odgovorila, da ne opravičuje, če ne pozna razloga za opravičilo. »Moral bi se opravičiti za svoje seksistične, mizogine in starostne komentarje, vedenje in odnos,« je pojasnila Madonna. Mnogi ji sicer očitajo preveč photoshopa in pomlajevanja, po drugi strani pa se zavzema za to, da so ženske to, kar so. Mnogi pa so opazili, da se njena leta poznajo na rokah, ki jih pozabi »polikati«.