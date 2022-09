Jezni princ Harry odpovedal večerjo s kraljem Karlom III. in bratom Williamom

Princ Harry je zavrnil večerjo s svojim očetom Charlesom in bratom Williamom na dan smrti kraljice, namesto tega je jedel z vojvodo Yorškim ter grofom in grofico Wessekškima, poroča The Sun. Bil je jezen, ker je novi kralj njegovi ženi Meghan prepovedal prihod v Balmoral. V prepiru, ki je sledil, se je Harry zaman trudil prepričati očeta, naj dovoli Meghan, da gre z njim, zato je zamudil let, na katerem so bili William in njuna strica Andrew in Edward na poti na Škotsko – in s tem priložnost, da se še zadnjič v ožjem družinskem krogu poslovi od svoje babice.

Princ, ki je monarhijo pahnil v krizo, potem ko sta z Meghan senzacionalno opustila kraljeve dolžnosti in pred dvema letoma zapustila Otok, je sicer doslej izrekel že vrsto osupljivih obtožb zoper monarhijo.