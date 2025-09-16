Jezni na princa Williama in Kate Middleton: v nos jim gre dogodek na njunih vrtovih

Stanovalci ene izmed najbogatejših ulic v Veliki Britaniji naj bi bili ogorčeni zaradi namere znamke Burberry, da modno revijo izvede na Perks Fieldu, delu zasebnega vrta valižanskega princa in princese pri palači Kensington.

Prebivalci prestižne soseske, območja, ki mu pravijo ulica milijarderjev, se bojijo, da bo dogodek povzročil prometni kaos, hrup in za seboj pustil goro odpadkov.

Kar nekaj stanovalcev je zato pri pristojnih organih vložilo pritožbe. Po poročilih so med tistimi, ki so se pritožili, lokalna stanovanjska skupnost in visoki komisar Indije, saj so zaskrbljeni, da bo odmeven dogodek povzročil preveč prometa, hrupa in smeti.

Na drugi strani organizatorji trdijo, da so se pred organizacijo posvetovali s kraljevo hišo in lokalnimi prebivalci.

To ni prvič, da je angleška znamka med tednom mode v Londonu uporabila sicer zasebne travnike za svoje modne revije. Kritiki opozarjajo na vse večjo komercializacijo območja, ki je podoben dogodek z zvezdniškimi gosti gostilo že leta 2014, 2015 in 2016.

Čeprav so travniki običajno namenjeni zasebni uporabi prebivalcev palače in služijo kot pristajališče za helikopterje kraljeve družine, so bile storjene izjeme.

Med pandemijo koronavirusa je princ William dovolil, da zračne reševalne službe travnik palače uporabljajo za oskrbo z gorivom, s čimer jim je bila prihranjena pot do najbližje bencinske črpalke v Watfordu, piše Hello.