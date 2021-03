Jezni na kraljevo družino: dekleti sta se cepili mimo vrste

Španci so zadnje leto hudo naravnani proti kraljevi družini, za kar je glavni krivec nekdanji kralj, ki se je znašel sredi finančnega škandala. Da ne bi še bolj ogrozil monarhije ter negativno vplival na delo sina in aktualnega kralja, se je avgusta lani umaknil v Združene arabske emirate, kjer v luksuznem hotelu uživa z dolgoletno ljubico. Zdaj pa sta za bes Špancev poskrbeli še njegovi hčerki in kraljevi sestri, princesiin. Ti sta prejšnji mesec obiskali očeta v Abu Dabiju, priložnost pa naj bi izkoristili še za cepljenje proti covidu-19.Obe sta veliko premladi, da bi v domovini kmalu prišli na vrsto, Elena jih šteje 57, Cristina je še dve leti mlajša, zato njuni rojaki besnijo, da sta izkoristili privilegij, ki ga imata kot članici kraljeve družine, ter preskočili čakalno vrsto.V Španiji so sicer, kot tudi drugod po svetu, začeli cepljenje starejših in ranljivejših skupin prebivalcev, a tudi teh jim še ni uspelo precepiti, zato bi princesi glede na leta morali na odmerek čakati še kar nekaj tednov, če ne mesecev. Zagovarjata se, da sta vakcino prejeli v drugi državi in zatorej nikomur od starejših Špancev nista odvzeli njihovega odmerka, zato tudi ne razumeta, v čem je težava. Iz palače zadeve niso komentirali, češ da nimajo nadzora nad njunim početjem, ker Elena in Cristina uradno nista »del ustanove«, čeprav je princesa Elena v preteklosti večkrat zastopala špansko kraljevo družino na dogodkih v tujini, med drugim v Argentini, ZDA, Peruju, na Filipinih in Japonskem.