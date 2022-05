Jeseni pričakujeta prvorojenca, spola ne razkrivata

Dobrega pol leta po tem, ko sta si na eni najbolj razkošnih porok v zadnjih letih obljubila večno zvestobo, sta ruski veliki vojvoda in carjevič George Romanov in njegova žena Victoria oznanila veselo vest, da pričakujeta prvega otroka. Kot sta dodala v izjavi, se Victoria počuti dobro in bo obveznosti nadaljevala, morda bo katero izpustila le proti koncu nosečnosti.

Rebecca Bettarini je postala članica Ruske pravoslavne cerkve in si spremenila ime.

Par, ki se je poročil oktobra lani v Sankt Peterburgu, živita pa v Moskvi, otroka pričakuje jeseni, spola pa za zdaj še nista hotela izdati. Nad naraščajem je navdušena tudi carjevičeva mama Maria, glava klana Romanov in samooklicana vladarica, ki se ne ozira pretirano na dejstvo, da Rusija že dolgo ni več monarhija.

Carjevič, ki je v daljnem sorodstvu z britansko kraljico Elizabeto II. in mnogimi drugimi evropskimi kraljevimi ter neposredni potomec zadnjega ruskega carja Nikolaja II., je v zadnjih mesecih sicer že večkrat pozval h končanju vojne v Ukrajini, a sam ne bo sledil mnogim pomembnežem, ki so Rusijo zaradi konflikta zapustili.

George, ki je marca dopolnil 41 let, je bil sicer rojen v Madridu, nekaj otroških let je preživel tudi v Franciji. Kolidž in univerzo je obiskoval v britanskem Oxfordu, nato pa je nekaj časa delal v Evropskem parlamentu v Bruslju. Večino odraslega življenja je preživel med Belgijo, Luksemburgom in Švico, preden se je pred nekaj leti vrnil v domovino svojih prednikov.

Potomec zadnjega ruskega carja je večkrat pozval h končanju vojne v Ukrajini.

Victoria je po rodu Italijanka, rojena je bila kot Rebecca Bettarini, a je pred poroko skupaj z vero zamenjala tudi ime. Njen oče je bil več let diplomat v Luksemburgu, tam pa je Rebecca, ko sta bila oba še otroka, spoznala tudi zdajšnjega moža.