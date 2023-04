Jerry Springer: kontroverzni voditelj pogovornih oddaj umrl v starosti 79 let

Legendarni voditelj pogovornih oddaj Jerry Springer je umrl v starosti 79 let. Njegova družina je v izjavi potrdila njegovo »mirno" smrt na njegovem domu v Chicagu.

Tiskovni predstavnik družine je povedal, da se je Jerry boril s »kratko boleznijo«. Šlo naj bi za raka trebušne slinavke, ki so ga diagnosticirali pred nekaj meseci, ta teden pa se je poslabšal.

Jerry je 27 let vodil uspešnico sindicirane pogovorne oddaje »The Jerry Springer Show« in nikoli ni bil dolgočasen trenutek v hripeči in divji oddaji - ki je bila znana po nezaslišanih gostih, ki so se običajno zapletli v nore pretepe kot občinstvo je vzklikalo: »Jerry, Jerry, Jerry, Jerry!«

Bil je tudi župan

Pred televizijo je bil politik, ki je leta 1970 vodil neuspešno kampanjo za ameriški kongres, bil leta 1971 izvoljen v mestni svet Cincinnatija in leta 1977 postal župan mesta. Opravljal je en mandat.

Toda Springer je postal svetovna senzacija s svojo oddajo, ki je debitirala leta 1991. Večina ljudi se tega ne bo spomnila, a ko je začel, se je Jerryjeva oddaja osredotočala na politična vprašanja. Seveda je sčasoma postalo pravo nasprotje.

Jerryjeva oddaja je bila v poznih 90-ih tako priljubljena, da je v več mestih celo prehitela predstavo Oprah Winfrey. »Springer« se je leta 2018 končno umaknil iz predvajanja.

Še enkrat se je uvrstil na TV s svojo sodno oddajo »Judge Jerry«, ki je trajala 3 sezone.

Jerryjev zadnji televizijski nastop se je zgodil prejšnjo sezono v oddaji »The Masked Singer«, kjer je nastopil kot The Beetle in pel klasiko Franka Sinatre.

Njegov boj z rakom se je pred kakšnim mesecem zelo poslabšal in moral je prenehati delati. Na lokalni radijski postaji v Cincinnatiju je namreč vodil oddajo o ljudski glasbi, poroča TMZ.com.