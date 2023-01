Jeremy Renner: med čakanjem na pomoč skoraj izkrvavel

Po skoraj treh tednih v bolnišnici, kjer je Jeremy Renner zaradi nesreče s snežnim plugom na novega leta dan prestal dve operaciji, je zvezdnik končno spet v toplem objemu doma. »Rešil sem se možganske megle, sem na poti okrevanja. Resnično sem se že veselil, da bom doma z družino gledal novo sezono serije Mayor of Kingstown,« je čivknil igralec. A čeprav je naposled spet v varnem zavetju, ga čaka še zelo dolga pot do tega, da se bo postavil na noge. »Kdor ga pozna, ve, da je borec. Optimistični smo, saj vse naloge na poti okrevanja izdeluje z odliko,« ga je sicer pohvalila sestra Kym, a njegove prijatelje skrbi, da bo moral še vsaj kakšni dve leti trdo delati, da bo spet podoben nekdanjemu sebi.

Nesreča s plugom je bila menda hujša, kot se je mislilo. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

V nesreči, ko je plug zapeljal čez njegovo nogo in ga zbil v sneg, je Jeremy izgubil veliko krvi in utrpel poškodbe prsnega koša in noge. To so bile prve informacije o drami, ki se je odvila pred igralčevo počitniško hišo ob jezeru Tahoe. A menda je bila nesreča veliko hujša, kot je vedela javnost. »Skoraj je izkrvavel, preden je prišla pomoč.

2 leti ali več bo potreboval, da se spet postavi na noge.

Lahko bi umrl,« namreč pravijo njegovi prijatelji, razsežnosti poškodb pa naj bi se zavedal tudi Renner, ki sploh na začetku ni bil prepričan, ali se mu bo uspelo izvleči. »Desna stran njegovega prsnega koša je bila povsem izmaličena, tako rekoč zmečkana, gornji del trupa se mu je sesedel. Imel je tudi hudo poškodbo glave. Bil je v groznih bolečinah, le stežka je dihal,« je povedal vir in dodal, da so bile poškodbe prsnega koša tako hude, da je menda potreboval celo rekonstrukcijsko operacijo. »Doslej je prestal dve, a verjetno bo čez nekaj tednov imel še katero. Zdravniki ne želijo vsega opraviti naenkrat, saj želijo dati telesu čas, da si opomore pred naslednjimi posegi.«