Jeremy Clarkson ima v Ugandi ima svojo cerkev

Maša vsako nedeljo

2013. je očaral prebivalce ugandskega kraja.

Velja za eno najvidnejših britanskih televizijskih osebnosti, javnost pa najbolj pomni njegove nastope v sloviti avtomobilistični oddaji Top Gear. Pri tej je sodeloval od začetka serije, od 1988 do 2000., po dveletnem premoru pa potem še od 2002. do 2015., ko je njegovo pogodbo prekinil spor z medijskim velikanom BBC. A ne glede na to,ostaja številka ena pri številnih oboževalcih, še več, nekateri ga celo častijo.V mestu Jezza v Ugandi je namreč naredil takšen vtis, da so mu krajani postavili kar cerkev! Ta je zdaj vidna tudi na Googlovem zemljevidu, njeno uradno ime pa se glasi Cerkev Jeremyja Clarksona (The Church of Jeremy Clarkson). Kdaj točno so postavili ustanovo, ni jasno, a kot kaže, je sloviti voditelj zanjo izvedel šele nedavno. Zaupal je, da mu je obisk Jezze leta 2013, kamor se je odpravil s sovoditeljema v Top Gearu,in, ostal v lepem spominu. Na t. i. veliki turneji je trojica v posebni dveurni epizodi preizkušala jeklene konjičke po Afriki, med obiskom Jezze pa je Clarkson kupil tudi naslanjač, se je pozneje pohvalil. Vsekakor mu cerkev, posvečena njemu, nadvse laska, ali jo namerava v prihodnosti kdaj obiskati, pa ni zaupal.Če bo želel, se bo lahko udeležil maše: obredi so vsako nedeljo od pol dvanajste pa do pol druge ure popoldne, ustanova pa je priljubljena tudi med turisti, kažejo spletne ocene, kjer Cerkev Jeremyja Clarksona dosega kar 4,9. No, dokler pandemija ne ugasne, lahko Clarkson seveda pozabi na vnovično potovanje v Ugando, novi koronavirus pa je nedavno dosegel tudi njega. Med veselim decembrom so se ga lotili blagi simptomi, kot strasten kadilec pa je nadvse olajšan, da ga ni doletela hujša oblika.