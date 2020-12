Med zvezdnicami se je pojavil nov t. i. spletni izziv. Tokratni se imenuje Palček na polici (Elf On The Shelf), zvezdniki pa na svoje fotografije s pomočjo fotomontaže prilepijo pomanjšane fotografije drugih slavnih zvezdnikov in kar tekmujejo, komu bo to uspelo najduhoviteje.pa je s svojo objavo odprla hud boj v kategoriji najbolj seksi izziva.Pevka, plesalka, igralka in še kaj je namreč objavila fotografijo, na kateri je povsem gola, na njeni slavni zadnjici pa se sprehaja eden najbolj seksi pevcev. Naslovila jo je Lenny na Jenny. Črno-bela fotografija je med oboževalci slavne Jenny From the Block (Jenny z ulice) požela veliko navdušenja, pevka pa je dokazala, da je kljub dopolnjenemu 51. letu še vedno ena najzapeljivejših žensk na svetu.