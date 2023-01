Jennifer Lopez skoraj umrla: Rotila sem kolega, naj me ne izpusti

Pevka in igralka Jennifer Lopez je med promocijo svojega novega filma Poroka za umret (Shotgun Wedding), v katerem ji družbo delata Josh Duhamel in Jennifer Coolidge, razkrila, da je med snemanjem kaskaderske scene v Dominikanski republiki skoraj umrla.

S kolegom Duhamelom sta snemala prizor na pečini in njena obleka se je ujela v kolo avtomobila, zaradi česar je skoraj zgrmela v brezno. »Pogledala sem Josha in rekla: 'Josh, ne izpusti me, prosim.' Nato je rekel: 'Imam te. Če greš ti, gremo vsi',« je razkrila Jennifer in priznala, da je bil zanjo to eden najgrozljivejših trenutkov, ki ga ne bo nikoli pozabila.

Jennifer Lopez kot Darcy Rivera in Josh Duhamel kot Tom Fowler med snemanjem skoraj usodnega prizora. FOTO: Promo Lionsgate

Tudi Duhamel je imel bližnje srečanje s smrtjo

Med še enim promocijskim intervjujem, ki ga je opravil Duhamel sam, je igralec razkril, da se je med snemanjem skoraj zgodil še en incident. »Imel sem nekaj časa. Blizu mesta, kjer smo snemali, je bil zaliv in valovi so bili neverjetni, butali so ob pečine,« je 50-letni igralec povedal za Access Hollywood. »Želel sem narediti videoposnetek, prišel je nevaren val in me skoraj odnesel čez pečino.« Duhamel meni, da so ga nazobčane skale na območju, kjer je bil takrat, zadržale, da ni potonil v vodo in na koncu šel čez pečino.