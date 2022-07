Jennifer Lopez proslavila 53. rojstni dan z golo fotografijo: Začeli smo z zadnjico (FOTO)

Jennifer Lopez je praznovala 53. rojstni dan, ob tej priložnosti pa je na družbenih omrežjih delila svojo golo fotografijo, ki je pravzaprav nastala kot del kampanje za njeno znamko J.Lo Body.

Nato je še na drugi fotografiji pa je pozirala v kopalkah in pokazala zadnjico, ki naj bi jo zavarovala za 27 milijonov dolarjev. Posnetek je v manj kot 24 urah zbral skoraj milijon všečkov.

»Vso nego in pozornost namenjamo koži na obrazu, včasih pa zanemarimo telo. Pomembno se mi je zdelo ustvariti rutino nege kože, da telo zadovolji svoje specifične in edinstvene potrebe, in začeli smo z zadnjico!« je zapisala.

Poroka v Vegasu

Mimogrede, 16. julija se je Jennifer poročila s hollywodski zvezdnikom Benom Affleckom na zasebni slovesnosti v Las Vegasu. Igralka in pevka je za to priložnost nosila dve poročni obleki – eno je libanonskega oblikovalca Zuhairja Murada, druga pa je ohranjena iz enega od filmov, v katerih je igrala.

Zapisi okrožja Cark pa navajajo, da je igralka in pevka spremenila ime v Jennifer Affleck.