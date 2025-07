Jennifer Lopez: »Mislim, da je tega zame konec.«

Med koncertom na svoji turneji Up All Night je 55-letna zvezdnica odgovorila oboževalcu iz občinstva, ki je držal napis: »JLo, poroči se z mano!«

Ko je glasno prebrala sporočilo v mikrofon, je odgovorila:

»Mislim, da je tega zame konec. Ja, to sem poskusila že nekajkrat,« je rekla in zmajala z glavo.

Za njo so štirje zakoni

Njen zadnji zakon se je začel s ponovno romanco z Benom Affleckom, s katerim se je poročila poleti 2022, skoraj 20 let po tem, ko sta prvič preklicala zaroko.

Po mesecih govoric o težavah v zakonu je avgusta 2024, natanko na njuno drugo obletnico poroke, vložila zahtevo za ločitev, ta se je zaključila januarja 2025.

Prej je srečo v zakonu iskala trikrat: prvič z Ojanijem Noaom od leta 1997 do 1998. Poročila sta se, ko je bil on natakar v Miamiju in se ločila po 11. mesecih.

Crisa Judda je spoznala med snemanjem videospota Love Don’t Cost a Thing. Poročila sta se leta 2001 in ločila po devetih mesecih.

Najdlje, deset let je bila v zakonu z Marcom Anthonyjem. Z njim ima dvojčka Maxa Emme (rojena 2008). Ločitev je bila dokončana leta 2014. In še zadnji: Ben Affleck z njim je bila poročena od leta 2022 do 2025.

O ločitvi in odpuščanju

V intervjuju za W Magazine leta 2016 je Jennifer povedala:

»Ko se je končal moj tretji zakon, ni bilo lahko odpustiti. To ni bilo to, o čemer sem sanjala. Lažje bi bilo negovati jezo in razočaranje.

Ampak Marc je oče mojih otrok in to se ne bo nikoli spremenilo. Biti starš je najtežje delo, ki ga opravljam.«

Večkrat zaročena

Jennifer je bila tudi večkrat zaročena, nazadnje z Alexom Rodriguezom, s katerim sta zaroko prekinila aprila 2021. Kmalu zatem se je spet povezala z Affleckom.

Dobri odnosi po ločitvi

Decembra 2024 je vir za Us Weekly povedal, da bosta Ben in Jennifer ostala v stikih zaradi otrok in da so njuni odnosi prijateljski. Affleck je kasneje v intervjuju potrdil:

»Jennifer Lopez je čudovita. Odlična je z mojimi otroki, imamo stalen dober odnos. Tudi njene otroke imam rad. Je neverjetna oseba z integriteto. Zelo jo cenim.«

Ben ima z bivšo ženo Jennifer Garner tri otroke: Violet (19), Seraphino (16) in Samuela (13).

Kaj pa če …?

Jennifer Lopez je morda res rekla:

»Mislim, da sem s tem opravila,« … a njena zgodovina nas uči, da pri njej nikoli ne gre reči nikoli, piše Daily Mail.