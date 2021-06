Jennifer Lopez misli resno, se bo zaradi Affleca preselila?

Njuna ljubezen je bila resnična. FOTO: Reuters

Medinje, kot kaže, vse bolj resno. Page Six poroča, da si zvezdnica ogleduje šole v Los Angelesu, kjer je obiskala Bena in z njim preživljala čas na njegovem domu. Njena dvojčka, 13-letnain, ki sta se ji rodila v zakonu zže leta obiskujeta šolo v Miamiju, a zdi se, da bi se lahko to kmalu spremenilo, čeprav selitve ni še nihče uradno potrdil.Pred tem korakom bo gotovo dobro premislila in imela v mislih tudi otroka, ki sta njena prioriteta, je dejal vir. Prav tako so otroci prioriteta za Bena. Z nekdanjo ženoima hčerko(15), 12-letnoin(9).Jennifer in Ben sta se znova zbližala kmalu po tem, ko se je Jennifer razšla z. Kako zapušča njen dom, so opazili že aprila, a viri so takrat dejali, da sta bila vedno prijatelja in da si od nekdaj stojita ob strani. Maja so ju opazili na skupnem potovanju v ultraekskluzivnem Yellowstone Clubu v Montani. Od takrat dalje pa sta skoraj nerazdružljiva. Večino časa sta skupaj preživela v Miamiju, kjer naj bi ju celo ujeli med poljubljanjem.Ben in Jennifer sta bila par že v preteklosti, zato so njuni oboževalci še toliko bolj navdušeni nad tem, da sta več kot očitno obudila ljubezen. Skupaj sta bila 18 mesecev, med 2002 in 2004. Nadeli so jima celo vzdevek Bennifer. Bila sta celo zaročena, a je bila poroka odpovedana. Leta 2010 je Jennifer razkrila, da je bil eden izmed glavnih vzrokov za razhod Benovo nelagodje z vso medijsko prepoznavnostjo in pompom. Šest let kasneje je še povedala, da je bil razhod veliko razočaranje in da ji je strl srce. »Če bi bil pravi čas in bi bile okoliščine drugačne, kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo,« je dejala.