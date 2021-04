Jennifer Lopez je razdrla zaroko

Čeprav odločitev ni bila lahka, je lepotica prepričana, da je storila prav. FOTO: Osebni Arhiv

Telefonarila sta si

Dajali so vtis družinske idile. FOTO: Osebni Arhiv

Impresivna zbirka zaročnih prstanov

3 4

-krat je bila poročena, zaročena pa petkrat.

Bila sta prepričana, da je bila njuna ljubezen zapisana že v zvezdah. »Kot bi bila dvojčka. Oba sva po horoskopu leva. Oba prihajava iz New Yorka in sva latino porekla. To pa je šele začetek dolgega seznama,« je svojo ljubezen zopeval, ki ga s seksi pevko pred štirimi leti niso povezala le nežna čustva, pač pa sta poprej ločeni življenji med sabo prepletla na vseh ravneh.Skupaj sta kupila več nepremičnin, se prek pogodb s podjetjema Hims & Hers in Quay povezala poslovno, ujeli in močno vzljubili pa so se tudi njuni otroci iz preteklih razmerij ter ustvarili čudovito mešano družino. A čeprav je na papirju – in na fotografijah po družabnih omrežjih – vse delovalo popolno, so se v tej idili v zadnjem času začele pojavljati razpoke. Vse večje, da jima jih kljub poskusom, da jih zakrpata, ni uspelo zamašiti.»Spoznala sva, da nama gre bolje, če sva le prijatelja, in se veselila, da bova to tudi ostala. Še naprej bova tudi poklicno sodelovala in se podpirala pri projektih in poslih. Drug drugemu in svojim otrokom želiva le najboljše,« sta zdaj naznanila konec ljubezni in zaroke.Že pred tedni se je začelo šušljati, da v ljubezenski idili zvezdniškega superparčka ni vse v redu. Zadonelo je celo, da sta se razšla. A sta ta ogenj pogasila, še preden se je razplamtel v požar, trdeč, da so govorice zmotne, četudi sta naletela na nekaj težav – kar je normalno za vsako razmerje –, ki pa jih rešujeta in gladita. In sta tudi jih zgladila. Tako se je zdelo vsaj navzven, saj so ju paparaci zalotili med strastnimi objemi na romantičnem oddihu v Dominikanski republiki. »Dvori ji, na vse pretege se trudi, da bi ji dokazal, koliko mu pomeni in kaj vse je pripravljen storiti za njuno razmerje. Želi si, da bi bila srečna,« je tedaj prišepnil vir. In čeprav se je po tropski romantiki zdelo, da sta spet našla skupen jezik, je bilo to očitno zgolj zatišje pred nevihto.Jennifer naj bi že nekaj časa pestilo vprašanje, ali jeresnično tisti moški, s katerim se ji je usojeno postarati. V njunem razmerju naj bi se namreč kopičile težave in težavice, sodu pa je izbilo dno, ko je na plan prišlo njegovo domnevno prijateljstvo z mlado blondinko iz resničnostnega šova Southern Charm,»Jennifer so že nekaj časa mučili dvomi, a ji je bilo o njunih zasebnih težavah nerodno govoriti. Škandal z Madison je bil tista zadnja kaplja čez rob, da je sklenila vsemu narediti konec,« je povedal vir. Madison je namreč izdala, da je v stikih z zaročenim športnikom, »nikoli se nisva srečala v živo, le pogovarjala sva se po telefonu. Pa še ti pogovori so bili le občasni, nikoli se med nama ni zgodilo nič neprimernega.« A to ni pomirilo Lopezove, sploh ker naj bi Alex na drugi strani trdil, da Madison nikoli ni ne spoznal ne govoril z njo po telefonu. Morda manjše neskladje med izjavama, kar pa je bilo dovolj, da se je v Lopezovi začelo razraščati seme vse bolj glodajočega dvoma o zaročenčevi zvestobi.»Ko je zaupanje izgubljeno, poti nazaj ni več,« je povedal vir in nadaljeval, da čeprav je bila odločitev, da prekliče zaroko, težka, pevka ve, da se je pravilno odločila. »Že nekaj časa ni bila zadovoljna v razmerju, zdaj je naposled pomirjena. Pravilno se je odločila, in tudi ve, da bo A-Rod še vedno del njenega življenja, čeprav ne več v isti vlogi.« Zvezdničino odločitev, čeprav bolečo, pa njen zdaj že bivši zaročenec spoštuje, čeprav naj bi upal, da je razhod le prehodnega značaja in bosta enkrat v prihodnje spet našla pot v objem drug drugega.Zaroke je po dveh letih konec. Je pa Jennifer obdržala zaročni prstan s 15-karatnim diamantom, ki ji ga je Rodriguez kleče na enem kolenu poklonil leta 2019 med romantičnim oddihom na Bahamih. In čeprav ji je čudoviti prstan gotovo vzel dah, to ni bilo prvič, da jo je skoraj zaslepil lesk diamanta. Leta 2002 jo je po zgolj enem letu ljubezni namreč že zasnubil hollywoodski igralec, ki je svoja čustva tedaj prenesel v prstan s šestkaratnim rožnatim diamantom, katerega vrednost je bila ocenjena na okrogel milijon evrov. Še precej bolj se je dve leti pozneje izprsil, ki jo je zasnubil z diamantom, vrednim skoraj štirikrat več.Velja pa tu pripomniti, da je Anthonyja zaroka tudi v resnici pripeljala do poroke, medtem ko sta Jennifer in Ben zaroko preklicala. Še pred njima pa je bila zaročena (in tudi poročena) že dvakrat, sprva leta 1997 s kubanskim natakarjem, s katerim ji je odklenkalo po pičlih 11 mesecih, leta 2001 pa je poskušala zakonsko srečo še s plesalcem, a se je njuna poročna idila izpela še hitreje, po le osmih mesecih.