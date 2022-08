Jennifer Lopez besna na enega od svatov na poroki: To je kraja

Jennifer Lopez je okrcala enega od gostov na svoji poroki v Georgii, ki si je spletnemu tabloidnemu portalu TMZ dovolil prodati video, v katerem ona Benu Afflecku poje serenado.

»To je bilo storjeno brez dovoljenja. Pika. In kdor koli je to storil, je izkoristil najin trenutek zasebnosti,« je zapisala na instagramu. »Vse povabljene sva prosila, naj ničesar ne delijo z mediji. Najina odločitev je, kaj sodi v javnost. Vse, kar nameravam deliti z mojimi oboževalci, bom objavila na spletni strani OnTheJLO, ko bom na to pripravljena. To pa je bilo ukradeno brez najine privolitve in prodano za denar.«

