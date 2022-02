Jennifer Lawrence prvič mamica: izdal jo je povedno okrogli trebušček

Jennifer Lawrence je postala mamica. Ali sta z možem Cookom Maroneyjem dobila hčerko ali sinka, ni znano, prav tako ostajata skrivnost dojenčkovo ime in kdaj se je odločil priti na svet, a razkritja teh informacij od oskarjevke niti ni bilo pričakovati. Že nosečnost je prvih nekaj mesecev skrbno skrivala, izdal jo je šele povedno okrogli trebušček, glede svojega veselega pričakovanja pa je Jennifer zgolj izdala, da se bo na vse pretege trudila otrokovo zasebnost ohraniti zasebno. Začenši očitno že z dnem njegovega (ali njenega) prihoda.

Našla je popolnega partnerja. FOTO: Elder Ordonez/Splashnews.com/Splash/Profimedia

»Vsi instinkti v meni kričijo, da moram, kolikor le lahko, varovati njihovo zasebnost. Ne želim, da bi imel kdo dostop do njihovih življenj in se vanje vtikal. To lahko dosežem tako, da otrok ne vključujem v poklicni in medijski del mojega življenja,« je že mesece prej sklenila, da bo svoje otroke obvarovala medijske pozornosti.

Govorice, da je ljubezen med hollywoodsko zvezdnico in lastnikom newyorške umetnostne galerije, ki ji je ukradel srce pred štirimi leti, morda obrodila sad, so začele krožiti septembra, nekaj kratkih tednov pozneje pa je veselno novico potrdila tudi njena predstavnica. A potrdila je zgolj, da bosta zaljubljenca res kmalu zibala. Nekoliko bolj se je razvezal jezik igralkinim znancem, češ da je želena nosečnost le odraz sreče, ki jo je našla s Cookom.

2019. sta si Jennifer in Cooke obljubila večno ljubezen.

»Že dlje si je želela družine, v Cooku pa je našla popolnega partnerja, ki ga ljubi, spoštuje in z njim uživa v sleherni skupni minuti. Obožuje njuno zakonsko življenje in prepričana je, da sta postavila trdne temelje za osnovanje družine. Komaj čaka, da postane mamica,« je povedal vir in dodal, da se zaradi materinstva ne bo poslovila od igre. Ne le ker ima rada svoje delo, pač pa tudi zaradi prepričanja, da je le zadovoljna in izpopolnjena ženska lahko dobra mati. »Ujela bo ravnovesje med materinstvom in kariero. Ve, da je izpopolnjena mati boljša kot tista, ki se čemu odpove in jo zato začne razjedati obžalovanje.«