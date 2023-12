Jennifer Aniston žaluje: zaznamoval si moje otroštvo

V začetku tega meseca se je v častitljivi starosti 101 leto poslovil ustvarjalec televizijskih komedij iz sedemdesetih, kot sta Vsi v družini in Maude, Norman Lear.

Zvezda Prijateljev mu je na instagramu namenila čustven zapis z dvema fotografijama, na katerih je z legendo in ju opremila z besedami:

»Norman Lear. Njegove serije so zaznamovale moje otroštvo in spoznati ga je bila zame ena največjih časti. Toliko je spremenil. Imel je ogromen vpliv na televizijo in človeštvo.«

»V težkih časih se je znal lotevati vročih političnih tem in mi smo se lahko hkrati učili ter smejali. Hrepenim po tistih dneh.

Po časih, ko je bila kreativnost orodje za učenje, za navdih ljudem in za spodbudo, naj morda le razmišljajo malo drugače. Tu je seveda še smeh. Največji vir zdravja.«

»Bil je izjemno prijazen in uglajen mož. Kadar si bil z njim, si bil edini na svetu. Vsakomur je znal pričarati ta občutek. Celo tistim, ki se niso strinjali z njim.

Zato je bil tako zanimiv. Ker se je pogovarjal in res razumel, kako se drugi počutijo in kakšno je njihovo stališče.

Vzemimo stran iz njegovega scenarija in počastimo njegovo življenje. Izjemno življenje.

Počivaj v miru, Norman. V čast mi je bilo stati v tvoji luči.«

Norman se je poslovil le dober mesec za Matthewem Perryjem, ki je nenadoma umrl star 54 let. Tudi ta smrt je Jennifer in ostale soigralce serije Prijatelji močno pretresla.

Od njega so se poslovili na pogrebu v ožjem krogu in z več objavami na družabnih omrežjih, kjer je Jennifer med drugim zapisala:

»Joj, to je res težek udarec … slovo od Mattyja je povzročilo nore valove čustev, ki jih še nisem doživela.

Vsi se na določeni točki življenja srečamo z izgubami. Izgubo življenja ali izgubo ljubezni. Imeti možnost res žalovati ti omogoča čutiti trenutke veselja in hvaležnosti, ker si lahko nekoga tako globoko ljubil.

In njega smo globoko ljubili. Vedno nas je bilo šest. To je bila izbrana družina, ki je za vedno spremenila nas in naše poti.«

»Matty je druge rad spravljal v smeh. Sam je dejal, da je, če ni slišal smeha, mislil, da bo umrl. Njegovo življenje je bilo dobesedno odvisno od smeha. Zadnjih nekaj tednov sem prebirala njegova sporočila. V smehu, v joku in spet v smehu.

Za vedno bo ostal v spominu. Matty, tako rada te imam in vem, da si sedaj našel mir, da je konec bolečin. Vsak dan govorim s teboj … včasih se mi zdi, da te slišim reči: si lahko še bolj nora?

Počivaj, moj bratec. Vedno si mi polepšal dan.«