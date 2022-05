Jennifer Aniston se je takole pošalila o svoji ločitvi od Brada Pitta

Ellen DeGeneres je po 19. sezonah gostila zadnjo oddajo, med gostjami katere je bila tudi Jennifer Aniston. Ta je z gostiteljico leta 2003 klepetala že v prvi in tako sta nekako sklenili krog. »Kam je šlo 19 let?« se je vprašala Anistonova, ki je na kavču gostiteljice sedela kar 20-krat, in dodala: »Ne razumem.«

Jennifer je sicer na lastni koži okusila, kako čustvene so lahko finalne serije in Ellen jo je vprašala, kako se je ona ubadala s koncem Prijateljev, potem ko so jih snemali 10 let. »Ločila sem se in začela hoditi na terapijo, nato pa še posnela film Razhod. Preprosto sprijaznila sem se s konci. Mislila sem si: začnimo popolnoma novo poglavje. Končajmo z vsem in začnimo znova. Odlično se je obneslo.« Branje nadaljujte TUKAJ!