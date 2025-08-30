Jennifer Aniston prvič odkrito o prevari moža: »Škoda, da se je moralo zgoditi.«

56-letna zvezdnica serije Prijatelji je priznala, da je bilo to, da se je znašla v vrtincu Pittovega razmerja s soigralko iz filma Gospod in gospa Smith, Angelino Jolie, zanjo boleče, saj je afera po petih letih zakona pripeljala do njune ločitve, piše RadarOnline.com.

Anistonova je nato več let polnila naslovnice rumenih medijev, medtem ko je Pitt ustvarjal družino z Joliejevo, s katero se je kasneje tudi poročil, nato pa se zapletel v javno in umazano ločitev.

»O, še kako osebno sem to vzela!«

V zadnjem v intervjuju za Vanity Fair je razkrila, da si je v letih po razhodu in ob nenehnih zgodbah o ubogi Jen ves čas ponavljala isti stavek: »Dvigni se, dekle in pojdi naprej!«

Ta notranji glas ji je v času, ko sta medije osvajala njen bivši mož in njegova nova ljubezen, pomagal preživeti vsak nov dan.

»Za druge je bilo to kot nadaljevanka. Če niso imeli svojih telenovel, so imeli tabloidne zgodbe,« se je igralka pritožila nad tem, koliko ljudi se je vpletalo v njeno osebno življenje in ljubezenske stiske.

»Škoda, da se je moralo zgoditi, ampak se je. In ja, o, še kako osebno sem to vzela,« se je spominjala bolečega obdobja, ko je bila ona zapuščena žena, Pitt in Joliejeva pa sta zaradi vroče romance in rastoče družine krasila naslovnice.

Tako ranljiv čas

V pogovoru so jo spomnili, da je reviji leta 2005, po ločitvi, kar iz svojega doma dala prvi ekskluzivni intervju.

V prispevku z naslovom Neuničljiva Jennifer Aniston, je igralka večkrat zajokala in priznala:

»Sem osamljena? Da. Sem prizadeta? Da. Sem zmedena? Da. Imam dneve, ko si priredim majhno zabavo pomilovanja? Absolutno.«

A hkrati je vztrajala, da ji gre zelo dobro.

Dvajset let kasneje je tedanje izjave pokomentirala:

»Tistega članka že dolgo nisem prebrala. Spomnim se predvsem izkušnje, kako je bilo to narejeno, kar pretresljivo. Bilo je zelo ranljivo obdobje. Ja, to je bilo nekaj za spomin.«

Priznala je še, da med tistim prvim intervjujem ni mogla zadrževati čustev:

»Nisem bila dovolj močna, da me to ne bi prizadelo. Smo vendarle ljudje, čeprav nekateri nočejo verjeti, da smo.

Mislijo si: "To ste izbrali, sedaj pa sprejmite posledice." A v resnici nismo izbrali tega.«

To je karma!

Jennifer se je leta 2015 poročila z igralcem Justinom Therouxom, a se je njun zakon razmeroma mirno končal že leta 2018.

Pitt in Jolie sta svojo ločitev začela leta 2016, a je pravna bitka z boji za skrbništvo, premoženje in finance, trajala dolgih osem let. Uradno sta bila razglašena za samska leta 2019, poravnava je bila dosežena šele decembra 2024.

Do takrat so bili, z izjemo 17-letnih dvojčkov Knoxa in Vivienne vsi njuni otroci že polnoletni. Štirje starejši naj bi prekinili stike z očetom.

»Ja, to je karma!« je Jennifer menda izjavila prijateljem leta 2016, ko sta Pitt in Jolijeva razšla. Vir je dodal: »Vedno je vedela, da bo prišel ta dan.«