Jennifer Aniston pogasila dramatični požar, ki je izbruhnil med podelitvijo emmyjev (VIDEO)

Prva virtualna podelitev televizijskih nagrad emmy v zgodovini je sinoči minila v znamenju ameriških televizij HBO in Pop TV, ki sta z ameriško dramsko serijo Nasledstvo in kanadsko komično serijo Schitt's Creek prejeli največ nagrad. Podelitev je popestrila tudi priljubljena igralka(51), ki je pomagalavoditi eno od podelitev.Upoštevala sta vse varnostne ukrepe in se celo razkužila, kuverto pa sta v šali celo zažgala, da bi ubila vse mogoče viruse. Ob tem pa je za nekaj sekund požar v košu za smeti ušel nadzoru in situacijo je rešila Jennifer, ki je spretno uporabila gasilni aparat in ogenj pogasila.Zaradi pandemije koronavirusa so bili drugi po svojih domovih pred računalniki, tudi nominiranci v posameznih kategorijah, ki so se z zahvalnim nagovorom vključili v prenos televizije ABC. Kot je v navadi pri tovrstnih nagradah, so bila sporočila udeležencev tudi politična. Američane so pozivali, naj se udeležijo predsedniških volitev.