Jennifer Aniston je končno našla novo ljubezen: ujeta na romantičnih počitnicah

Po mnogih ljubezenskih razočaranjih, bolečih razhodih in odmevnih ločitvah, vključno z Bradom Pittom in Justinom Therouxom, je Jennifer Aniston znova v središču pozornosti.

Tokrat zaradi govoric o novi romanci. Slavna igralka je bila namreč na luksuznem oddihu na Mallorci opažena v družbi postavnega hipnoterapevta in življenjskega trenerja Jima Curtisa, piše PageSix.

Par so opazili, kako uživa na soncu, sprehodih in na zasebnih zabavah, posebno pozornost pa je vzbudilo dejstvo, da je zvezdnica svojega novega spremljevalca že predstavila tesnim prijateljem, med njimi igralcu Jasonu Batemanu in njegovi ženi Amandi Anka.

Že prejšnji mesec sta bila Anistonova in Curtis opažena v luksuznem hotelu Ventana Big Sur v Kaliforniji, zato to ni prvič, da se porajajo vprašanja, ali je igralkino srce osvojil moški iz povsem drugega poklica.

Jo je hipnotiziral?

Curtis se namreč opisuje kot transformacijski trener in hipnoterapevt, na Instagramu, kjer redno objavlja navdihujoče citate in manifestacije z namenom ljudem pomagati osvoboditi se preteklosti in negativnih vzorcev ter najti ljubezen, pa mu sledi okoli 550.000 ljudi.

Jennifer ga na družbenih omrežjih spremlja skoraj dve leti, pred kratkim je všečkala objavo z zapisom:

»Ponovite te afirmacije, da bi zacelili rane po ločitvi, razhodu ali težki romanci in začeli k sebi privabljati novo, intenzivno, zdravo in božansko ljubezen.«