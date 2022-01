Jelena tarča nesramnih komentarjev: »Zakaj si tako debela?«

Nekdanja teniška igralka Jelena Dokić (38) je postala tarča posmeha, potem ko se je pojavila na televizijskih zaslonih z OP prvenstvu Avstralije v tenisu, kjer vodi intervjuje z igralci. Sicer pravi, da preživlja težko obdobje, saj se je po dveh desetletjih razšla s partnerjem, zdaj pa je še tarča spletnega nasilja zaradi svojih kilogramov. Nekateri so šli tako daleč, da so priredili njene fotografije in njeno postavo naredili še obilnejšo, kot je v resnici, piše srbski Telegraf.

Jelena se je na žaljivke odzvala z daljšim zapisom na instagramu. Nesramne sledilce je vprašala, ali se zavedajo, koliko hudega lahko povzročijo nekomu z žaljivimi izjavami ter ali bi tudi svojim sestram in materam namenili takšne besede.

»Dobivam komentarje, kot so 'zakaj si tako debela?', 'zakaj si neprepoznavna?' ali 'kaj se ti je zgodilo?'. Zgodilo se je s*anje in jaz sem tukaj in se borim, ampak to vas ne zanima. Le moja teža ...«

Jelena je leta 2017 izdala avtobiografijo z naslovom Nezlomljiva (Unbreakable). V knjigi razkriva, kaj vse je pretrpela zaradi očeta Damirja, ki je bil dolgo časa tudi njen trener. Menda je razmišljala o samomoru in bila celo blizu uresničitve tega.

»Iz teniškega sveta sem se umaknila, ker nisem vedela, kako naprej. Nisem bila pripravljena in tako so se začeli kopičiti tudi kilogrami, vrnitev v realno življenje je bila zato zelo težka,« je nekoč dejala.