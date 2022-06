Jelena, si to ti? (FOTO)

V Mostarju je nedavno nastopala srbska pevka Jelena Karleuša. Na družabnih omrežjih je objavila nekaj fotografij, ki so nastale pred nastopom. Izpostavljeni so bujno oprsje, raven trebuh, intimne predele pa skrbno skriva oprijeto pisano dvodelno oblačilo znanega dizajnerja. Fotografijo, ki jo je pospremila z besedami super suhcena, so všečkali mnogi, nekateri med njimi, ki so jo kasneje spremljali na koncertu, pa so videli še drugo, realno sliko. Nekateri ji sporočajo, da si sploh ni podobna, drugi pa so si dovolili nekaj sarkazma, češ da je sploh instagram med družabnimi omrežji znan po tem, da prikazuje realnost ...