Jeff Bridges se bori z limfomom

Eno od nepozabnih vlog je ustvaril v danes kultnem filmu Veliki Lebowski.

Premagali so ga!

Jeff Bridges v svoji bitki ni osamljen. Leta 1999 so ne-hodgkinov limfom odkrili komiku Genu Wilderju, ki mu je po šestih letih boja s kemoterapijo in zdravljenjem z izvornimi celicami nevarnega sovraga uspelo premagati. A so bili zanj nato pred štirimi leti usodni zapleti pri alzheimerjevi bolezni. Pred več kot desetletjem se je z limfomom boril tudi naš najljubši serijski morilec Dexter, igralec Michael C. Hall, ki je danes eden bolj glasnih in dejavnih aktivistov s področja ozaveščanja o tej vrsti raka. Iz štiriletne bitke z limfomom pa je leta 2016 zmago nad boleznijo oznanil tudi Tony Iommi, kitarist skupine Black Sabbath.

Letošnjega leta se bo težko kdo spominjal kot enega boljših, še dodatno črno piko pa si je prislužilo v knjigi življenja oskarjevca. »Na dan je prišlo novo sranje,« je zvezdnik začel v slogu enega svojih najbolj prepoznavnih filmskih likov, zabušantskega Modela iz uspešnice Veliki Lebowski. In nadaljeval, da so mu zdravniki diagnosticirali limfom.Igralec, ki bo decembra praznoval 71. rojstni dan, bi še nedavno lahko trdil, da mu je bila usoda naklonjena.Že 43 let ga namreč greje ljubezen, kar je sploh za hollywoodske pojme skoraj večnost. V plodoviti filmski karieri je bil že sedemkrat v oskarjevski dirki, iz katere je pred desetletjem zaradi izjemne igre v romanci Noro srce odkorakal s čislanim kipcem. Pa tudi zdravje mu kljub že sedmim križem še nikoli ni pošteno ponagajalo. Do zdaj, ko se je vanj prikradel zahrbtni rak. A čeprav se zvezdnik zaveda resnosti in nevarnosti bolezni, ostaja optimističen. »Čeprav gre za resno bolezen, imam srečo, saj imam ob sebi odlično skupino zdravnikov in moje napovedi so dobre,« je zapisal in dodal, da je že začel zdravljenje ter bo oboževalce obveščal o napredku.Razkril je, da je raku napovedal vojno, a v podrobnosti se ni spuščal. Toda čeprav ni natančno definiral, s katerim tipom limfoma se bori – s hodgkinovim ali ne-hodgkinovim –, gre glede na igralčev optimizem sklepati, da so mu bolezen odkrili še dovolj zgodaj, ko so verjetnosti preživetja zelo dobre. Vsekakor pa v tem ni sam, saj mu ob strani stoji družina, pa tudi njegovi stanovski kolegi navijajo zanj.»Borec si! To boš premagal,« je prepričan, zvezdnik Zvezdnih stez. Besede podpore mu pošiljata tudi komedijantkain, z njim pa je vsaj v mislih tudi ekipa prihajajoče televizijske serije The Old Man, pri kateri Bridges ni prevzel le ene izmed igralskih vlog, pač pa se je usedel tudi na producentski stolček. »Kot Jeff vedno pravi: 'V tem smo skupaj.'«