Je življenje Meghan Markle res tako idilično, kot ga prikazuje? Mnogi v to dvomijo

Odkar se je osvobodila omejitev kraljeve družine, je Meghan Markle ponovno začela ustvarjati objave za družabne omrežja. V njih se običajno osredotoča na vrtnarjenje, kuho in peko ter s sledilci deli utrinke iz vsakodnevnega življenja. To je po objavah sodeč izjemno idilično, Meghan z družino živi v razkošni vili v prestižno kalifornijski soseski Montecito, kjer uživa v velikem vrtu, goji lastno zelenjavo in sadje, na posesti ima celo manjši čebelnjak.

A ko je pred dnevi objavila ljubko fotografijo družinske psičke, ki sta jo s princem Harryjem posvojila pred tremi leti, so mnogi opazili, da nekaj ni v redu. Psička na fotografiji namreč ovohava vsebino košare, v kateri je Meghan ravno prinesla pridelek s svojega vrta.

Tako je vsaj zapisala vojvodinja. A mnogi so opazili, da je zelenjava povsem čista, na njej ni bilo kančka umazanije, poleg tega je bila v košari zelenjava, ki se jo pobira v različnih mesecih. Tisti z najbolj ostrim očesom so namreč opazili, da je Meghan nabrala brokoli, koruzo, papriko, bučo, mlado čebulo, blitvo in korenje. V Kaliforniji je sicer čas za pobiranje brokolija aprila, koruze pa šele od junija dalje. »Meghan je tako spretna vrtnarka, da lahko hkrati vzgoji vso zelenjavo iz vseh letnih časov,« se je glasil eden od komentarjev ob objavi.

Ni bilo prvič

To pa sicer ni bilo prvič, da so njeni sledilci podvomili v avtentičnost njenih objav. Začelo se je že s prvim dnem letošnjega leta, ko je Meghan objavila »spontan« videoposnetek, na katerem bosa steče po peščeni plači proti oceanu in v pesek napiše število 2025. Pozorni gledalci so ob tem opazili, da ji letnice letošnjega leta ni uspelo zapisati v prvem poskusu, v pesku je že bilo eno število 2025, ki pa je bilo na hitro in precej površno zabrisano.

Še bolj je vojvodinja Susseška sledilce razburila okrog velike noči, ko je objavila videoposnetek, na katerem njeno dovozno pot prečka mama raca z mladički, Meghan pa ob prizoru ganjena in povsem navdušena skoči iz grmovja ter jih opazuje. »Tudi jaz običajno čepim v grmovju v dolgi beli oblaki in čakam, da se od nekod pojavijo race,« se je takrat glasil eden od komentarjev, drugi spletni uporabnik pa je dodal, da bi vsak, ki bi takšen prizor opazil, najbrž začel snemati račke, medtem ko je bila na posnetku, ki ga je delila, v središču Meghan. Tudi zato so mnogi podvomili, da je bilo njeno presenečenje pristno, vse skupaj je bilo po mnenju večine, zrežirano.