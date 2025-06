Je za vsem Meghan in njena največja želja? S tem bi princ Harry za vedno uničil odnose z družino

Viri poročajo, da je vojvoda Susseks aktivno raziskoval možnosti, kako prevzeti mamin priimek, kar bi pomenilo, da bi opustil Mountbatten-Windsor, ki ga trenutno uporabljata tudi njegova otroka, princ Archie in princesa Lilibet.

Kot razkriva The Mail on Sunday, naj bi o tem razpravljal s stricem, bratom pokojne Diane grofom Spencerjem, ki živi na posestvu Althorp v grofiji Northamptonshire, kjer je princesa odraščala, pogovor pa naj bi se odvijal med enim zadnjih sicer redkih Harryjevih obiskov Velike Britanije, vendar naj bi mu grof povedal, da so pravne ovire prevelike.

»Imela sta zelo prijeten pogovor in Charles Spencer mu je svetoval, naj tega koraka ne stori,« je povedal Harryjev prijatelj.

Kljub temu dejstvo, da se je Harry o tem posvetoval s svojim stricem, kaže na globoko razpoko v odnosih z njegovo ožjo družino.

Kraljevi avtor Tom Bower trdi, da je v ozadju te namere Meghan Markle, ki si je po njegovih besedah zadala življenjski cilj: postati Diana.

Če bi ji uspelo spremeniti priimek, bi Meghanina hči, ki jo je kralj v živo videl le enkrat, postala Lilibet Diana Spencer, kar bi bil zelo pomemben poklon Harryjevi materi in velik Meghanin dosežek.

Na rojstnih listih otrok vojvode in vojvodinje Susseks sta zapisana kot Archie Harrison Mountbatten-Windsor in Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Priimek združuje ime kraljeve družine Windsor z izbranim priimkom vojvode Edinburškega.

Sprememba priimka mlajšega sina bi bila za kralja Karla posebej boleča, saj ime Mountbatten, tako kot ga je njegov oče, zelo ceni.

Filip ga je prevzel leta 1947, ko je postal naturaliziran britanski državljan in se je odpovedal svojim grškim in danskim kraljevim nazivom.

S kraljico Elizabeto II. sta se leta 1960 odločila, da bodo njuni neposredni potomci nosili priimek Mountbatten-Windsor.