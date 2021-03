Je vlogo izgubila zaradi preveč kilogramov?

Jason in Emilia sta igrala zaljubljenca že v seriji Igra prestolov. FOTO: Osebni Arhiv

Zamenjala naj bi jo Emilia Clarke

Obtožbe nasilja, s katerimi se obmetavata Amber in Johnny, so botrovale peticiji za njeno odstranitev iz zasedbe Aquamana. FOTO: Shutterstock

Če je Amber izgubila vlogo zaradi nekoliko polnejših oblin, ne bi bila prva igralka, ki bi se ji dodatna kila ali dve maščevali z izgubo vloge. Samantha Morton bi pred dobrim desetletjem morala igrati v filmu o pravljičnih bratih Grimm, zahteval jo je celo režiser, a so se pri studiu Miramax odločili, da si želijo nekoliko vitkejše igralke. Zaradi preveč kilogramov je vlogo v filmu V mojih nebesih izgubil tudi Ryan Gosling, ki je od dne, ko so ga najeli za vlogo, do dne, ko naj bi začel snemanje, pridobil zajetnih 27 kil. "Ko so me najeli, sem imel slabih 70 kilogramov, na snemanju pa sem tehtal 95 kil. Videz mojega lika so si zamišljali nekoliko drugače, zato smo se poslovili." Zaradi teže pa se je od vloge v filmu Zmagovalec moral posloviti tudi Chris Pratt. "Tedaj je bilo prvič, da sem slišal, da ne dobim vloge, ker sem predebel."

Nič (še) ni črno na belem. Nič ni uradno potrjeno. A govorice so vse glasnejše, da je, ki naj bi v nadaljevanju stripovske uspešnice Aquaman vnovič upodobila ognjevito princeso Mero, to vlogo izgubila.Ne ker bi se ustvarjalci filma uklonili željam in zahtevam oboževalcev filma in stripovskega vesolja DC ter podpornikom igralkinega bivšega moža, ki so že lanskega maja zagnali spletno peticijo, naj Heardovo odstranijo iz zasedbe. Krivda za menda izgubljeno dobičkonosno vlogo naj bi ležala izključno na Amberinih ramenih.Če bi namreč želela avtentično upodobiti podvodno princeso, bi morala biti v telesni formi svojega življenja – kar ni bil le predlog filmskih ustvarjalcev, pač pa črno na belem zapisano v pogodbi. A se je zvezdnica menda precej zapustila, nabrala nekaj odvečnih kilogramov in bila nasploh v precej klavrnem telesnem stanju. Kar je kršenje pogodbe, zaradi česar naj bi jo gladko odrezali iz filma.Eksplozivna. Močna. Vzdržljiva. Vse to naj bi bila princesa Mera. Sploh v prihajajočem nadaljevanju Aquamana naj bi bil akcijski vidik še nekoliko bolj poudarjen kot v prvem filmu izpred treh let. Zaradi načrtovanih akcijskih scen in kaskaderskih podvigov pa so pri studiu, tudi zaradi želje po maksimalni varnosti vseh igralcev, v pogodbo dodali posebno klavzulo, s katero so se igralci zavezali, da bodo fit. A je Heardova – tako pravijo govorice – na testu telesne pripravljenosti pred začetkom snemanja pogrnila na vsej črti. »Ni prestala telesnega pregleda. Pridobila je nekaj kilogramov in je nasploh v precej slabi telesni formi. Glede na pogodbeno klavzulo bi morala biti v odlični, a je to prekršila, zato ne želijo začeti snemanja z njo kot princeso Mero.«Izguba vloge naj bi torej bila povezana z igralko samo, in ne z že večletno sodno bitko, ki jo bije z Deppom, tega je obtožila domačega nasilja. Čemur pa mnogi zvezdnikovi oboževalci niso verjeli – kljub temu da je sodnik, ki je novembra načeloval sodnemu procesu hollywoodskega težkokategornika proti britanskemu tabloidu The Sun, ta ga je v članku pred dvema letoma imenoval pretepač žene, kar je Depp označil za umazano kleveto, presodil, da so bile skoraj vse obtožbe utemeljene.Na kratko, tudi britansko sodišče ga je označilo za pretepača žene. Vseeno pa so oboževalci Aquamana in Deppovi podporniki že lansko pomlad zagnali spletno peticijo, v kateri zahtevajo, naj ustvarjalci filma Heardovo odstranijo iz zasedbe. In število podpisov iz dneva v dan narašča. Od novembra, ko je padla sodba proti Deppu, se je število skoraj podvojilo in v teh dneh že preseglo 1,8 milijona podpisnikov, kar je peticijo postavilo na sam vrh največjih javnih kampanj za odstranitev katerega igralca (ali igralke) iz filmskega projekta.Ali je Heardova res izgubila vlogo, bomo videli najpozneje decembra prihodnje leto, ko naj bi Aquaman 2 prišel v kinematografe. In če ne bo Amber v oprijetem kostumu mične princese, potem bomo v tej vlogi najverjetneje gledali, za katero se že govori, da naj bi zamenjala Heardovo. In slednji verjetno ne bo težko zaigrati kemije z naslovnim junakom Aquamanom, ki je v podobi stasitegaprava paša za ženske oči, saj sta Emilia in Jason že v megauspešni seriji Igra prestolov igrala ljubimca.