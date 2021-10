Je Tom Cruise pretiraval z lepotnimi posegi?

Kot da za Toma Cruisa čas ne bi mineval. Star je 59 let, a se zdi, da hollywoodskemu zvezdniku zob časa ne pride do živega, in to ne zaradi lepotnih posegov. V preteklosti se je sicer šepetalo, da si je porcelanasto preoblekel zobe, s posegom zakril počasi vse redkejše lasišče, gubice gladil z botoksom in drugimi polnili, celo da mu je kirurg preoblikoval nos.

Igralčev mladostni videz očitno ni le rezultat dobrih genov. FOTO: Richard Buxo/ SplashNews.com/Profimedia

A je vse ostajalo pri govoricah, ki jih je zvezdnik zavračal, zato so sčasoma potihnile. Zdaj pa so se razplamtele kot požar. Na nedavni bejzbolski tekmi v Los Angelesu namreč ni toliko pritegnila igra kot igralec s skoraj nerazpoznavnim obrazom. Še zdaleč ni spominjal na zvezdnika akcijskih uspešnic, ki večino vratolomnih podvigov izvede sam, v obraz je bil zabuhel. »Nekaj je storil z obrazom ali pa se je strašansko zredil,« je komentiral eden, podobno tudi drugi, da je več kot očitno pretiraval s polnili, tretji pa, da ga je moral neki lepotni kirurg pošteno zašuštrati, saj da je videti kot napihnjena žaba.

»Videti je kot nekdo, ki si je nadel (neposrečeno) masko Toma Cruisa,« pa nekateri niso želeli verjeti, da je moški med gledalci hollywoodski težkokategornik.

Lica neznosno polna, skoraj kot pri hrčku. O smejalnih gubicah pri ustih in očeh, ki se jim pri igralčevih letih pač nihče ne more (naravno) izogniti, skoraj ni sledu. Podobno nenaravno in brez sledi časa pa je tudi njegovo čelo. Približno takšna je bila Cruisova podoba pred nekaj dnevi, ki je šokirala in postala glavna tema obrekljivih časopisov.

Kaskaderske podvige najraje opravlja sam, zato mora biti vselej v vrhunski telesni pripravljenosti. FOTO: Pa/x17online.com

Razlage, da lahko zanj netipično poln in okrogel obraz pripišemo pridobljenim kilogramom, niso dolgo držale vode, saj bi se mu kilogrami in maščobne blazinice poznali povsod, povrhu pa je ravno zaključil snemanje akcije Misija nemogoče 7, ki je od njega zahtevala popolno telesno pripravljenost. »Nedvomno je videti zabuhel in zatečen, kar bi vsekakor lahko bila posledica uporabe polnil,« je o tem, da se je ulegel pod lepotni nož, prepričana tudi lepotna zdravnica Alice Henshaw in nadaljevala, da si je zagotovo tudi že v preteklosti nekoliko gladil gubice okoli oči, ust in nosu, a da se je tokrat očitno odločil za korenitejši poseg – ob vbrizgavanju polnil najverjetneje še za lifting obraza in kože na vratu, zaradi česar tudi ta deluje zatečen.

»Lasje se mu kljub letom praktično niso razredčili, zato verjetno niti govorice o presajanju las niso iz trte izvite,« je še zaključila.

Zvezdnikovi oboževalci pa tudi strokovnjaki s področja lepotne kirurgije so si edini, da Tomova nova podoba ne more biti posledica rejenja. Še dodatno pa temu govori v prid, da se akcijski zvezdnik že pripravlja na novo nadaljevanje Misije nemogoče, čeprav je sedmi film iz franšize komaj zaključil in mora šele priti v kina.

»Premora si ne privošči. Že na začetku leta se je začel učiti leteti z letalom iz 2. svetovne vojne, saj bo Misija nemogoče 8 vključevala tudi pomembno akcijsko sekvenco pregona teh letal. Seveda gre za podvig, ki zahteva izkušnje in določene spretnosti, leteti z 80 let starim letalom je namreč nadvse nevarno, a Tom ne želi ubirati bližnjic in uporabiti kaskaderja.«