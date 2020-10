Je to šala? Za eno objavo ji plačajo do petsto tisočakov (VIDEO)

Resničnostna zvezdnicaje pred leti zaslovela s šovom Keeping Up With The Kardashians. A v nedavnem intervjuju prije razkrila, da njen primarni vir dohodka ni resničnostni šov.Devetintridesetletnica trdi, da lahko s plačanimi objavami na instagramu zasluži več kot s snemanjem šova. »Če ne bi bilo KUWTK, ne bi bile, kjer smo, zato še naprej delimo, kaj se dogaja v naših življenjih,« je dejala. To naj bi bil tudi glavni razlog, da članice družine Kardashian Jenner tako vztrajajo na družabnih omrežjih.Mediji so poročali, da je družina leta 2017 podpisala petletno pogodbo, ki je bila težka 150 milijonov. Deset odstotkov naj bi pripadlo mami, ki je tudi menedžerka deklet, ostali družinski člani pa naj bi na sezono dobili po 4,5 milijona dolarjev.Glede na to, da naj bi za eno objavo zaračunala do 500 tisoč dolarjev, bi lahko zaslužek iz šova hitro presegla.Vrednost njenega premoženja je Forbes pred kratkim ocenil na 780 milijonov dolarjev. Ocenjujejo tudi, da ima več premoženja kot njena mlajša polsestra, ki naj bi zaradi koronavirusa utrpela veliko škodo. Njena znamka ličil naj bi namreč zabeležila velik upad prodaje.