Je to res Victoria Beckham? David je objavil posnetke z divje zabave (VIDEO)

Beckhamova veljata za enega najbolj trdnih in občudovanih zvezdniških parov. Medtem ko je nekdanji nogometaš pogosto nasmejan in sproščen, se je za Victorio ustvarilo povsem drugačno javno mnenje. Opisujejo jo kot »zategnjeno«, hladno in pravijo, da se nikoli ne nasmeji. A zdi se, da je vse skupaj le predstava za javnost. Očitno je Victoria zasebno zelo zabavna. Kako zelo, razkrivajo posnetki, ki jih je v teh dneh na družabnih omrežjih objavil David.

