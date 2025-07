Je to nov zvezdniški parček? Nekateri menijo, da je lepotica prestara zanj (FOTO in VIDEO)

Je na obzorju nov zvezdniški parček? Tako menijo tisti, ki so bili pred dnevi v družbi zvezdnika ameriškega nogometa Toma Bradyja in igralke Sofie Vergara. Spoznala sta se na luksuzni jahti Luminara, kjer se je takrat trlo zvezdniških imen, med njimi so se ne na njej zabavali Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson in Irina Shayk, ter takoj našla skupno točko.

Med gala večerjo naj bi Brady celo prosil gostitelja, naj ga posede ob igralko, ki nas je nasmejala v seriji Moderna družina, in menda sta ves čas klepetala in se smejala. Po križarjenju sta nadaljevala druženje na Ibizi, kjer sta bila po mnenju bližnjih nerazdružljiva in govorice o iskricah med njima so postale še glasnejše, kljub temu, da si v javnosti nista izkazovala naklonjenosti.

Ob tem so se seveda pojavili zlobni komentarji, da je Vergara za Bradyja prestara, njena leta naj bi komentiral celo Brady sam, kaj pa je odločno zanikal. Ne nazadnje je igralka od njega starejša le šest let, Brady jih šteje 47 let, ona jih je ravno dopolnila 53, pri čemer so mnogi njeni oboževalci izpostavili, da jih kaže še veliko manj.

Ali se med zvezdnikoma in ljubljencema ameriške javnosti res kaj plete, bo pokazal čas, sta pa oba trenutno samska. Brady se je pred leti razšel z manekenko Gisele Bündchen, s katero ima hčer Vivian, Vergara pa je bila devet let poročena s stanovskim kolegom Joejem Manganiellom.