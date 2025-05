Je to najbolj sramoten trenutek na Evroviziji? Vse se je začelo z neškodljivim vprašanjem ... (VIDEO)

Evrovizijski teden je tu in vedno prinese kup nepozabnih trenutkov. Ob tem je bil posebne pozornosti deleže pogovor med voditeljico Odette Hella'Grand in norveškim predstavnikom Kylom Alessandrom, ki je postal viralen na TikToku, mnogi pa so ga označili za »najbolj sramoten trenutek na tekmovanju za pesem Evrovizije«.

Vse se je začelo z neškodljivim vprašanjem o njegovi pesmi Lighter, s katero bo zastopal Norveško. Odette ga je vprašala: »Pesem se imenuje Lighter, kot vžigalnik za cigarete? Je to zato, ker v klubih vedno iščeš vžigalnike?«

Kylov odgovor pa je vse presenetil: »No, to je pravzaprav pesem o moji mami. Pred dvema letoma so ji odkrili raka in rekla mi je, naj nikoli ne izgubim svetlobe, in zato se pesem tako imenuje.«

Nerodni trenutek, v katerem je šala o vžigalniku naletela na zelo resen odziv, je sprožil plaz komentarjev na družbenih omrežjih, mnogi so mlademu pevcu izrazili podporo zaradi njegove iskrenosti in čustvene zgodbe.