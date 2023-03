Je to najbolj škrta pevka na sceni? Na koncertih natepava tople sendviče in pašteto, spakira si celo toaster

Živeti od glasbe ni najbolj enostavno, vsaj v Sloveniji. V državah nekdanje Jugoslavije, denimo v Srbiji, pa so mnogi prav s petjem neverjetno obogateli.

Med bolj popularnimi pevkami je tudi Stojanka Novaković, znana preprosto kot Stoja. Čeprav je popularna, pa vsak evro, preden ga potroši, menda dvakrat obrne. Spletni portal Ekskluziva.ba je sklenil, da zagotovo spada med največje Gorenjce, sploh potem, ko so se pogovarjali z enim njenih bližnjih sodelavcev.

»Čeprav je že leta med najbolj iskanimi pevci v diaspori, vedno pazi, da so vsi stroški minimalni. Še posebej v tujini. Izogiba se kosilom in večerjam v luksuznih restavracijah, in ko potuje po Evropi, potuje s svojimi glasbeniki, s seboj pa odnese celo hrano,« zapišejo njegove besede.

Prav za hrano naj bi namenila celo torbo, s seboj pa naj bi vedno odnesla tudi toaster. V Italiji naj bi se ji pripetila celo nezgoda: medtem ko se je urejala, je pripravljala tople sendviče. Nanje je pozabila in pojavil se je dim, zaradi katerega se je aktiviral alarm. V hotelu je zavladala panika. Sprva so jo zaradi nedopustnega početja želeli odsloviti iz hotela, a so se na koncu vendarle uspeli dogovoriti, da ostane.

Dogodek je menda ni izučil in je ob naslednji priliki s seboj ponovno odnesla toaster. Obožuje pa menda tudi toaste, na katere namaže pašteto.

Stojo so skušali priklicati za odziv, vendar ga ni bilo, so še zapisali.