Zvezdniški zakon razpadel, zdaj se je oglasila nekdanja miss zadnjic in o Piqueju razkrila ... (FOTO)

Precej hitro po tem, ko so se pojavile govorice, da se kolumbijska pevka Shakira in Gerard Pique razhajata, sta jih že potrdila in prosila za zasebnost. A zgodbice, zakaj se razhajata, kar vrejo na dan. Čez plot naj bi skočil Pique, deset let starejša žena pa naj bi ga, če je verjeti zapisom v številnih rumenih medijih, pri tem zalotila.

Da igra Pique umazano igro, naj bi kazal tudi primer Suzy Cortez, brazilske lepotice, modela, Playboyeve zajčice, voditeljice in miss bumbum 2015. Za El Diario je 32-letnica dejala, da je nogometaš Barcelone z njo vzpostavil stik prek instagrama in ji poslal več precej neposrednih sporočil. Spraševal jo je po obsegu zadnjice, dejal ji je tudi, da ga moti, ker toliko pozornosti posveča Messiju. Poročali so še, da je nič kaj sramežljiva lepotica, ki nenehno objavlja izzivalne fotografije in ustvarja vsebina za vroči spletni portal onlyfans, pohvalila Lionela Messija in Philippeja Coutinha, saj sta ena redkih, ki ji nista pisala in zato svoji ženi neizmerno spoštujeta.