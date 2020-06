Je svetovno znani glasbenik kopiral hrvaškega pevca?

Lucas Jackson/ Reuters Pictures Si je McCartney pri glasbenem kolegu »izposodil« ritem, akorde in melodijo? FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Raje bi zunajsodno poravnavo

Skupina The Beatles velja za eno največjih skupin vseh časov.

Pađenova pesem je izšla na albumu Izbrisani grafiti, McCartneyjeva pa na plošči Egypt Station.

V svetu glasbe skoraj ni večje ikone od sira. Še več, če bi pobrskali po Guinnessovi knjigi rekordov, bi prav njegovo ime našli pri najuspešnejšem skladatelju pop glasbe v zgodovini.A čeprav je britanski glasbenik, ki je skupaj zzaslužen za nekatere največje hite legendarne skupine The Beatles, po svetu prodal več kot 100 milijonov albumov in našel svoje mesto v dvorani slavnih tekstopiscev, je hrvaški glasbenik, nekdanji frontman zagrebške skupine Aerodrom, skoraj povsem prepričan, da mu je McCartney – naj je bilo to namerno ali ne – ukradel dobršen del njegove pesmi Samo me draga ne ostavi iz leta 1997 ter jo priredil v svojo uspešnico Confidante izpred dveh let. O tem je tako močno prepričan, da se je z glasbenim velikanom pripravljen srečati celo na sodišču in dokazati svoj prav.Ko je predlani po radijskih valovih zadonela McCartneyjeva Confidante in se nato celo umestila na vrh prestižne glasbene lestvice ameriškega časopisa Billboard, je bilo za Pađena, kot bi se znašel v preteklosti. Ritem, akordi in melodija so bili namreč kot odmev njegove pesmi izpred dobrih 20 let. »Ne trdim, da jo je namenoma odtujil. Morda gre za neverjetno naključje in je dobil enako idejo, kar bi bilo resnično zelo zanimivo,« je dejal hrvaški glasbenik in še, da bi bila izjemna podobnost lahko tudi rezultat tega, da zanj morda po svetu potujejo njegovi ljudje in si sposojajo pesmi iz t. i. eksotičnih držav. Ne nazadnje to ne bi bilo v svetu glasbe nič novega, je dodal Pađen in izpostavil, da je po prav takšni metodi tudinaredil enega svojih albumov.Preden bi s svojim dognanjem soočil velikana, kot je Paul, je hotel biti prepričan, zato je že lani s pomočjo spletne programske opreme v Sloveniji ugotovil, da se njegova pesem z McCartneyjevo sklada 97-odstotno, na začetku letošnjega leta pa je za primerjavo zaprosil še strokovnjake iz hrvaškega društva skladateljev. »Obstaja izrazita skladnost,« so presodili. In to je Jurico opogumilo, da se je odločil iz tega nekaj iztržiti. Možnosti tožbe ni izključil, sploh ker je ocenil, da bi tako lahko dobil do pet milijonov dolarjev za avtorske pravice, a zaenkrat bi mu bila bolj ljuba zunajsodna poravnava. Tudi zato, ker je velik oboževalec tako Paula McCartneyja kot skupine The Beatles.Z legendarnim glasbenikom se je že poskusil povezati prek humanitarne organizacije Food for Life, s katero sta oba sodelovala, a brez uspeha, zdaj pa meni, da bo z dokumentom hrvaškega društva skladateljev vendarle lažje dobil priložnost, da bi se spoznala. In se morda tudi kaj dogovorila.