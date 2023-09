Je smučarska kariera ogrožena? Mikaela Shiffrin pokazala, kako poje

Kako dobra je Mikaela Shiffrin v smučanju, vemo. Kako dobra pa je v petju? To smo lahko izvedeli na dobrodelnem dogodku, ki se je odvijal v teh dneh. Ameriška smučarka je zapela skupaj z znanim izvajalcem country glasbe Dierkson Bentleyem. Kako dobro se je izkazala, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Težko je verjeti, da bo Shiffrinova v kratkem smučarsko kariero zamenjala za pevsko, saj je v smučanju zares izjemna. Podatki na Wikepedii kažejo, da je v svetovnem pokalu že petkrat zmagala v skupnem seštevku (med drugim v zadnjih dveh sezonah), 138-krat stala na zmagovalnem odru ter zmagala 88-krat.

Tudi slovenska smučarka Tina Maze se je v preteklosti že preizkusila kot pevka. Spodaj lahko prisluhnete njeni skladbi My Way is My Decision. Videospot je v desetih letih na youtubu zbral že skoraj 600 tisoč ogledov.