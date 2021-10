Je princ po 20 letih končno spet zaljubljen?

Liechtensteinski princ Wenzeslaus kljub ne najbolj rosnim 46 letom še vedno velja za enega najbolj zaželenih samcev med evropskimi plemiči. A običajna dekleta pri njem najverjetneje ne bodo dobila priložnosti, tudi med plemkinjami si ne išče družice, v poštev pridejo v glavnem manekenke in fotomodeli. Vsaj če gre soditi po njegovi preteklosti.

Adriana Lima mu je nekoč sredi New Yorka prisolila zaušnico. FOTO: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Nazadnje se je s katero od partneric v javnosti pojavil pred slabimi 20 leti, ko mu je družbo delala Adriana Lima. Z manekenko, ki je bila dolgo prepoznavni obraz in stas znane modne hiše Victoria's Secret, sta bila par tri leta, a o njuni zvezi ni znanega veliko. Paparaci so ju ujeli leta 2005 pred eno od newyorških restavracij, kjer je Wenzeslaus praznoval rojstni dan in med tem, kot kaže, tako razhudil Adriano, da mu je na pločniku prisolila zaušnico.

Še istega večera se je par pobotal in skupaj odšel v hotelsko sobo, je pa zveza dokončno razpadla eno leto pozneje. Tako hitro in potihoma, kot sta postala par, sta se tudi razšla, zakaj, ni znano. Nenadoma ju niso več videvali skupaj, princ je na dogodke začel prihajati sam, Adriana pa je tolažbo že kmalu našla v objemu košarkarja Dereka Jeterja.

3 leta je bil v zvezi z angelčkom Victoria's Secret.

V letih po razhodu so princa fotografirali s četico postavnih lepotic, med njimi je bila tudi Barbara Palvin, ki je nekoč pozirala za revijo Sports Illustrated. Sicer pa je Wenzeslaus na dogodke prihajal sam ali v družbi mame, belgijske aristokratinje Isabelle de L'Arbre de Malander. Njen mož in prinčev oče Philipp je zelo zaposlen zasebni bankir, Wenzeslausova brata pa sta oba že poročena.

Princ Alexander je leta 2003 večno zvestobo obljubil Astrid Barbari Kohl, s katero imata 16-letno hčer, princ Rudolf pa ima tri otroke s svojo javnosti nepoznano izbranko turških korenin. Oba že nekaj časa upata, da bo po njunih stopinjah šel tudi Wenzeslaus, se ustalil in si ustvaril družino.

Na dogodkih je kot edini še neporočeni sin pogosto spremljal svojo mamo.

Morda se to kmalu tudi uresniči, saj so princa pred dnevi na gala dogodku v Londonu opazili z elegantno svetlolasko. Njena identiteta za zdaj ostaja neznana, prav tako princ molči o tem, ali gre za njegovo novo ljubezen ali le občasno spremljevalko. Je pa dekle povsem po njegovem okusu, visoka in vitka, na pogled tudi precej mlajša.