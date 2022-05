Je posnemala Klakočar Zupančičevo? Poglejte, v kakšne je stopila

Nekdanja velika tekmica Tine Maze Lindsey Vonn tudi po koncu športne kariere ne počiva. Smuči in pancerje je tokrat zamenjala za vratolomno visoke petke rdeče barve (podobne rdeče ima tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič) in kratko krilo, ki je razgalilo njene dolge in čvrste noge. Pod objavo se je usulo komentarjev, večina pa se nad njenim videzom navdušuje in se spominja njenih nepozabnih trenutkov z belih strmin.

Gole noge in rdeči čeveljci. FOTO: Facebook