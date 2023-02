Je nogometaš naredil študentki otroka? (FOTO)

Vsi svetovni mediji se že več tednov razglabljajo o ločitvi pevke Shakire in nogometaša Gerarda Piquéja, predvsem zaradi njegovega prešuštva.

Dvanajst let trajajoča zveza je propadla, ko je pevka izvedela, da se njen partner ne more upreti Clari Chii Marti (23), ki je takrat delala v njegovem podjetju Kosmos. Potem ko je vse postalo javno, je Shakira svojemu bivšemu posvetila tudi maščevalno skladbo, ki se je v kratkem času znašla na vseh svetovnih lestvicah.

Vendar pa šokom ni videti konca! Zdaj so novinarji Music Mundiala izvedeli novo novico, ki bi lahko dodatno pretresla kolumbijsko pevko. Clara Chia Marti je noseča in s Piquéjem in pričakujeta prvega otroka.

Kontroverzno razmerje med Gerardom Piquéjem in Claro Chia Marti še naprej povzroča številne komentarje. Ugledni argentinski novinar zdaj trdi, da par pričakuje prvega otroka. Novica, ki jo je razkril slavni novinar Gustavo Ceriani, je šokirala vse Shakirine oboževalce. Gerarda Piquéja in Claro Chio Marti so posneli v lekarnah, ko sta kupovala nosečniški test. Vse je bilo tajno, Ceriani pa trdi, da mu je farmacevt potrdil, da jima je prodal test za ugotavljanje nosečnosti,« poroča Mondo.

Nova ljubezen je na družbenih omrežjih s sledilci delila pomenljivo misel:

»Ljubezen premaga vse.«

Gerard Piqué in Clara Chia Marti na eni izmed prvih skupnih fotografij. FOTO: Instagram

