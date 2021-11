Je Kim Kardashian s to fotografijo na instagramu potrdila, da je v zvezi?

Na fotografiji, ki jo je objavil 62-letni reper in soustanovitelj zasedbe Public Enemy Flavor Flav, lahko poleg njega vidimo tudi novi domnevni parček v ujemajočih se oblačilih znamke Skims, trojici pa se je pridružila še Kimina mati Kris Jenner. Zanimivo je, da se je Kris odločila za komplet oblačil za prosti čas, medtem ko si Kim in Pete komplet delita – Kim nosi spodnji del, Pete pa zgornjega.

Fotografija je bila obljavljena le teden dni po tem, ko je nekdo blizu Kim za US Weekly povedal, da se je ta »zaljubila v duhoviteža«. Menda sta se zelo hitro ujela, njeni bližnji pa naj bi bili zadovoljni, da jo vidijo uživati po ločitvi od Kanyeja Westa. Z njim se počuti dobro in navdušena je, da vidi, kam ju bo to pripeljalo,« je še razkril skrivnostni vir.

Kim in Peta so prvič skupaj opazili na vožnji na Knott's Scary Farm v južni Kaliforniji kmalu po njenem nastopu v Saturday Night Live, kjer sta se med skečem poljubila. Ona je pozneje odletela v Davidsonov rodni New York, kjer sta šla na več zmenkov. »To ni promocijska poteza,« je takrat za The Post povedal še en vir iz tabora Kardashianovih. »Kim tega ni treba storiti, to ni njen slog. Obstaja veliko drugih stvari, ki bi jih lahko naredila, da bi pritegnila pozornost. Zelo zgodaj je, a zanimanje je z obeh strani.« Kimini prijatelji si menda želijo, da bi se zabavala in bila svobodna, potem ko je februarja vložila zahtevo za ločitev od Kanyeja, s katerimi je bila skupaj sedem let in s katerim ima štiri otroke: North, Saint, Chicago in Psalm (zadnjih dveh ni rodila Kim, temveč nadomestni materi).