Je Cetinski res kupil lažno covidno potrdilo?

Naše južne sosede v teh dneh pretresa škandal v povezavi s ponarejenimi covidnimi potrdili, ki žanje še nekoliko večjo medijsko pozornost, kot bi jo morda sicer, saj se je med tistimi, ki naj bi se do potrdila dokopali po plačilu, znašel tudi hrvaški estradnik Tony Cetinski. »Nisem kupil lažnega covidnega potrdila,« obtožbe zanika glasbenik, ki sicer ni bil med tistimi, ki bi dirjal v vrsto za cepljenje. Pri tem je dodal, da bi se »mediji lahko in bi se morali ukvarjati z bolj pomembnimi stvarmi«.

Lani je odpovedal koncert, na katerega bi lahko prišli le tisti s covidnim potrdilom.

Peščica se je znašla in v prodaji lažnih covidnih potrdil našla tržno nišo, po kateri je bilo lani več kot dovolj povpraševanja. Med julijem in novembrom lani naj bi kar 243 osebam za precejšnje zneske prodali lažna potrdila, ob Cetinskem pa naj bi podkupnino za vnos v register o cepljenju plačala tudi hrvaška sopranistka Lana Kos.

Odpovedal koncert Cetinski sicer nikoli ni zanikal obstoja koronavirusne bolezni, javno je tudi zatrdil, da cepljenju ne nasprotuje, obsodil pa je delitev družbe na cepljene in necepljene, zaradi česar je lani odpovedal svoj praznični koncert v božičnem času v Zadru. »Žal mi je, da smo se znašli v tej neugodni situaciji, ki so nam jo prinesli ukrepi. Svojega občinstva ne bom delil na cepljene in necepljene, želim si koncert brez delitev in na katerem nas povezuje ljubezen,« ni hotel dogodka, na katerega bi varnostniki vrata odprli le tistim, ki bi imeli covidno potrdilo.

Zagrebško sodišče je sicer odredilo enomesečni preiskovalni pripor za pet oseb, osumljenih, da so organizatorji korupcijske mreže, ki naj bi necepljenim omogočala, da pridobijo lažna potrdila. Med obtoženimi je medicinska sestra iz zagrebškega zdravstvenega doma, ki naj bi vnašala lažne podatke o cepljenju v register zdravstvenega ministrstva. Ocenjujejo, da so osumljenci za to nezakonito storitev plačali najmanj po 100 evrov. Preiskovalci sumijo, da je to kriminalno mrežo, ki je ljudem omogočala, da se ognejo cepljenju, vodilo 12 državljanov Hrvaške, med osumljenimi plačevanja podkupnin pa so še trije državljani Srbije in en državljan Kosova.